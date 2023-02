Wilson lancia la quattordicesima versione della Pro Staff, l’iconica racchetta di Federer

Wilson Sporting Goods Co., azienda leader nel settore degli sport con racchetta, ha lanciato Pro Staff v14, la racchetta che ha fatto la storia del marchio. La nuova versione offre ancora più precisione, senza tradire il DNA della Pro Staff quando si colpisce la palla.













La nuova Pro Staff v14 si caratterizza per l’innovativo Paradigm Bending, che fa sì che la racchetta si pieghi in modo da offrire precisione e sensibilità superiori grazie al posizionamento strategico della fibra di carbonio nel telaio. Quest’anno è disponibile anche il modello Pro Staff X, una racchetta con una testa più grande, uno sweet spot più ampio e una migliore giocabilità per chi desidera le sensazioni Pro Staff, ma con una racchetta più tollerante.

Tutti i modelli della versione 14 presentano un design rinnovato, che abbandona il caratteristico colore nero delle ultime versioni per un innovativo ed elegantissimo bronzo metallizzato. “Il nuovo design della Pro Staff è bellissimo e mi dà la fiducia necessaria per entrare in campo e giocare il mio tennis migliore“, afferma Ons Jabeur, attuale numero 3 nella WTA e membro del comitato consultivo di Wilson.

“La serie Pro Staff è legata a tanti momenti incredibili del tennis e ci aspettiamo che la nuova v14 continui questa eredità”, ha dichiarato Jason Collins, General Manager di Wilson Racquet Sports. “Mentre i migliori giocatori del mondo continueranno ad evolvere i loro giochi con la tradizionale Pro Staff 97″, siamo incredibilmente entusiasti di portare sul mercato la nuova Pro Staff X, che presenta la stessa precisione classica, ma fornisce un po’ più di aiuto grazie a una dimensione della testa più grande”.

Dal 1983 la Pro Staff è la racchetta scelta da leggende del tennis del calibro di Chris Evert, Stefan Edberg, Jim Courier, Steffi Graf, Pete Sampras, Juan Martin del Potro e Roger Federer, diventando così la racchetta vincitrice del maggior numero di Grand Slam, per un totale di 117. Attualmente è la racchetta scelta, tra gli altri, da Ons Jabeur (n. 3 WTA), Roberto Bautista (n. 26 ATP) o Grigor Dimitrov (n. 29 ATP).

La racchetta Pro Staff v14 è disponibile su Wilson.com e nei negozi specializzati.

Nota: i giocatori professionisti spesso utilizzano racchette personalizzate. Le specifiche dei modelli consumer delle stesse racchette possono variare rispetto ai modelli utilizzati dai professionisti negli incontri.

Informazioni su Wilson

Wilson Sporting Goods Co. è un’azienda di Chicago, con sede negli Stati Uniti, controllata di Amer Sports. È tra i principali produttori al mondo di attrezzature, capi di abbigliamento, calzature e accessori per lo sport di alto livello. L’azienda vanta oltre un secolo di innovazione, storia e tradizione in molti sport, tra cui sport con racchetta, baseball, softball, calcio, basket, pallavolo, calcio e golf.

Negli sport con racchetta, Wilson è leader mondiale per il tennis, il padel, il racquetball, il badminton e il pickleball. Il marchio propone anche la linea di abbigliamento Wilson Sportswear per lo sport e per il tempo libero, adatta a chi vuole vivere come un atleta. Sfruttando le conoscenze dei giocatori per creare prodotti che portano l’innovazione delle attrezzature e dell’abbigliamento in nuovi territori, Wilson consente agli atleti di ogni livello di dare il meglio di sé. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.wilson.com.