Olimpiadi, tabellone: Paolini ritrova Andreeva e Krejcikova, Swiatek in salita

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] I. Swiatek vs I. C. Begu

N. Podoroska vs D. Parry

L. Noskova vs Wang Xinyu

E. Cocciaretto vs [15] D. Shnaider

[10] A. Ostapenko vs C. Osorio

L. Pigossi vs D. Yastremska

M. Sherif vs C. Wozniacki

L. Siegemund vs [8] D. Collins

2° QUARTO DI TABELLONE

[3] E. Rybakina vs J. Cristian

N. Osaka vs A. Kerber

P. Martic vs C. Bucsa

K. Muchova vs [16] L. Fernadez

[11] E. Navarro vs J. Grabher

M. Frech vs V. Tomova

A. Kalinina vs A. Rus

C. Garcia vs [6] Zheng Q.

3° QUARTO DI TABELLONE

[5] J. Pegula vs V. Golubic

Uchijima M. vs E. Svitolina

Wang Xinyu vs T. Korpatsch

S. Sorribes Tormo vs [9] B. Krejcikova

[14] B. Haddad Maia vs V. Gracheva

A. K. Schmiedlova vs K. Boulter

M. Linette vs M. Andreeva

A. Bogdan vs [4] J. Paolini

4° QUARTO DI TABELLONE

[7] M. Sakkari vs D. Kovinic

E. Alexandrova vs Yue Y.

C. Burel vs K. Siniakova

Y. Putintseva vs [12] M. Kostyuk

[13] D. Vekic vs L. Bronzetti

B. Andreescu vs C. Tauson

M. L. Carle vs T. Maria

A. Tomljanovic vs [2] C. Gauff

Dalla stessa categoria