Wilson e Roger Federer lanciano il secondo capitolo della collezione RF: RF Classics

Wilson Sporting Goods Co. annuncia il prossimo capitolo della sua collaborazione con l’icona mondiale del tennis, Roger Federer: la RF Classics Collection by Wilson®. Lanciata il 27 giugno, la nuova collezione rende omaggio all’eredità e all’influenza globale di Federer, ispirandosi all’iconica racchetta nCode® che ha utilizzato durante il suo periodo di dominio dal 2004 al 2006. La RF Classics Collection presenta due racchette in edizione limitata, sviluppate in collaborazione con Federer. Una è un’interpretazione moderna del design nCode, reimmaginato nella RF 01 uscita lo scorso anno. L’altra è una riedizione fedele dell’originale, che offre agli appassionati la rara possibilità di possedere un pezzo di storia del tennis.

“Continuare a lavorare con Roger è stato estremamente speciale per tutti noi di Wilson”, afferma Jason Collins, Global General Manager di Wilson Racquet Sports. “Dalla creazione di collezioni innovative alla celebrazione del patrimonio tennistico, siamo orgogliosi di collaborare con lui per onorare il suo impatto sul gioco e ispirare le generazioni future”.

La collezione RF Classics di Wilson comprende:

RF 01 Pro Classic: Una rivisitazione moderna dell’estetica nCode, presente sul telaio RF 01 Pro di Federer. Il design ispirato alla SABR supporta prestazioni versatili con rotazioni, ritmi e cambi di direzione senza sforzo. Viene fornito con un copriracchetta RF stampato (350€).

nSix-One Tour 90: riedizione della racchetta originale utilizzata da Federer durante il suo regno 2004-2006, ricostruita in modo autentico per i giocatori ed i collezionisti di oggi (299€).

“Ho tanti bei ricordi con le mie racchette Wilson, ma la nCode® si distinguerà sempre”, afferma Roger Federer. “Significa molto riportare questo pezzo della mia carriera per le nuove generazioni di giocatori e fan”.

La RF Classics Collection sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 27 giugno su Wilson.com ed in alcuni selezionati punti vendita Wilson, per celebrare la storica carriera di Roger ed onorare i suoi leggendari successi sui campi in erba. Per ulteriori informazioni, visitare Wilson.com e seguire @wilsontennis sui social media.

FINE

A proposito di Wilson

Wilson Sporting Goods Co., con sede a Chicago, negli Stati Uniti, è il produttore leader a livello mondiale di attrezzature sportive, abbigliamento, calzature e accessori ad alte prestazioni. L’azienda porta con sé oltre un secolo di innovazione, storia e patrimonio in molti sport tra cui sport di racchetta, baseball, softball, football americano, basket, pallavolo, calcio e golf. Wilson fa parte di Amer Sports Group, una società quotata alla Borsa di New York. Visita www.wilson.com per ulteriori informazioni.

Informazioni su Roger Federer:

Roger Federer è considerato uno dei più grandi atleti e tennisti di tutti i tempi. Con 20 Tornei del Grande Slam e 103 titoli in singolare, Federer ha contribuito a stabilire lo standard di eccellenza in questo sport. La sua eredità di grazia, sportività e versatilità in campo dura ancora oggi, mentre continua a promuovere attivamente ed a far crescere lo sport del tennis a livello globale.

Fuori dal campo, Federer si dedica alla filantropia attraverso la Roger Federer Foundation, che sostiene progetti educativi nell’Africa meridionale ed in Svizzera, riflettendo il suo impegno a restituire alle comunità e ad avere un impatto positivo.

