Wilson Rush 5 Tour, l’evoluzione delle scarpe

Ecco la nuova Wilson Rush 5 Tour, l’evoluzione della linea Rush pensata per il tennis moderno: più veloce, più fisico, più esplosivo.Progettata in due anni di sviluppo e test con atleti professionisti (tra cui Alex de Minaur e Karen Khachanov), la Rush 5 Tour offre propulsione reattiva, stabilità senza compromessi e durata di livello premium. Una scarpa pensata per supportare movimenti aggressivi e cambi di direzione ad alta intensità. Ce ne ha parlato Tate Kuerbis, Senior Director of Footwear Design di Wilson.

Qual è stato il punto di partenza per la Rush 5 Tour?

Il punto di partenza è stato il movimento, nello specifico quanto il gioco moderno sia diventato esplosivo e multidirezionale. Fin dal primo brief progettuale, ci siamo prefissati di costruire una scarpa in grado di offrire calzata sicura, propulsione esplosiva e stabilità controllata a livello tour.

In che modo il tennis moderno ha influenzato il design?

Il gioco di oggi si svolge a un ritmo incessante. I giocatori cambiano direzione in modo più violento, scivolano in posizioni difensive ampie ed esplodono da colpi in posizione aperta con una forza maggiore che mai. La Rush 5 Tour è stata progettata per supportare questi recuperi laterali aggressivi e la copertura dinamica del campo, garantendo stabilità e propulsione senza compromettere controllo o sensibilità.

Qual è la più grande innovazione di questo modello?

La più grande innovazione sta nel modo in cui abbiamo fatto lavorare insieme propulsione e controllo. Il Dual Axis Speed Carbon Frame stabilizza i movimenti laterali aggressivi, mentre la piattaforma in Peba Super Foam nell’avampiede offre un ritorno energetico esplosivo. È proprio questa integrazione tra velocità e stabilità, progettata specificamente per il gioco moderno.

In che modo il feedback degli atleti ha influenzato il prodotto finale?

Durante i test, gli atleti ci hanno detto che amavano la stabilità e la durata offerte dalla serie Rush, ma volevano che la scarpa risultasse più veloce e naturale in campo. Questo feedback ci ha portato a concentrarci su comfort e prestazioni sotto il piede, affinando l’ammortizzazione, modernizzando la costruzione della tomaia e integrando il Dual Axis Speed Carbon Chassis per offrire una sensazione più dinamica.

Puoi spiegare il ruolo del Dual Axis Speed Carbon Frame?

È il motore stabilizzante della scarpa. Il telaio gestisce le forze torsionali generate dai movimenti laterali aggressivi, rafforzando la stabilità laterale e permettendo al contempo la flessione naturale dell’avampiede per spinte potenti e transizioni rapide.

Perché integrare il Peba nell’avampiede?

Abbiamo integrato la schiuma Peba nell’avampiede per offrire una sensazione più esplosiva e reattiva durante l’accelerazione e la spinta. Nel tennis, gran parte del movimento parte dall’avampiede, quindi la schiuma Peba ci ha permesso di creare una piattaforma che restituisce energia rapidamente, mantenendo comunque la stabilità e il controllo necessari durante i cambi di direzione aggressivi. Questa innovazione della schiuma nell’avampiede è diventata a sua volta l’icona principale del design.

Come si bilancia esplosività e durata?

Progettando la scarpa come un sistema completo. La schiuma Peba nell’avampiede garantisce un ritorno energetico leggero per movimenti esplosivi, mentre i materiali rinforzati della tomaia e una suola ad alta resistenza all’abrasione assicurano la durata necessaria per il gioco laterale aggressivo e i match lunghi.

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