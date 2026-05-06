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06 Mag 2026 18:20 - Senza categoria
WTA Roma: Grant vince il derby, fuori altre 3 italiane
di Diego Barbiani
La prima vittoria fin qui dell’Italia nel tabellone del WTA 1000 di Roma è per opera di Tyra Caterina Grant, che ha avuto la meglio nel derby contro l’altra wild-card Lisa Pigato. Dopo le tre sconfitte (nel main draw) di ieri, infatti, sono altre quattro le italiane che hanno abbandonato il torneo per quanto la giornata di oggi non è ancora giunta al termine e domani verso ora di pranzo c’è l’atteso esordio di Jasmine Paolini (contro Leolia Jeanjean) da campionessa in carica al Foro Italico.
L’italo-statunitense, che aveva vinto la sua prima partita in carriera nel circuito maggiore due settimane fa a Madrid, si è ripetuta nel suo nuovo torneo di casa grazie al 1-6 6-2 6-4 contro Pigato: dopo due set altalenanti, le due italiane hanno vissuto un terzo parziale di tensione e la numero 234 del mondo è emersa da una serie di break e controbreak nella seconda metà di parziale riuscendo a chiudere col proprio servizio sul 5-4 qualificandosi così per il secondo turno dove affronterà la numero 10 del seeding Victoria Mboko.
Nulla da fare invece, come detto, per le altre tre italiane finora scese in campo. Nuria Brancaccio è stata sconfitta 6-3 6-2 contro la qualificata Taylor Townsend mentre Federica Urgesi ha subito un netto 6-1 6-1 contro Viktorija Golubic. Infine, soltanto un game per Lucrezia Stefanini contro Aljona Ostapenko, con la lettone che si è imposta 6-0 6-1 e affronterà ora la numero 6 del seeding Amanda Anisimova.
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