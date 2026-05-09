WTA Roma: crollo Paolini, fuori dopo 3 match point mancati

Dopo 100 settimane consecutive si è chiusa la lunga e gloriosa prima parentesi di Jasmine Paolini in top-10. Nella speranza che la toscana possa rientrarci in futuro, il presente è amarissimo perché la fine è giunta durante il torneo di casa e con una partita piena di rimpianti.

Il terzo turno del WTA 1000 del Foro Italico si è chiuso infatti col successo di Elise Mertens per 4-6 7-6(5) 6-3 in oltre due ore e mezza di gioco. Ci sono stati momenti positivi, segnali di una Paolini che ha cercato fino all’ultimo di non arrendersi e per buona parte dell’incontro è parsa reagire bene caratterialmente, ma bisognava concretizzare e i tre match point mancati sul finire di secondo set sono un macigno enorme.

Pensare a un bis dopo il successo del 2025 era probabilmente utopia, né era stata inserita in uno spicchio di tabellone troppo favorevole, ma questa sconfitta così prematura viste anche le alte aspettative, le tante pressioni (interne ed esterne) e il momento attuale dell’azzurra fanno rumore e rischiano di essere un colpo durissimo da metabolizzare, come accennato poi in conferenza stampa: “Oggi credo mi sentissi bene, purtroppo ho giocato in modo altalenante i match point, soprattutto il terzo. Purtroppo il tennis è così e può succedere. È difficile superare questa sconfitta perché sono in Italia. Voglio giocare altre partite. Volevo giocare altre partite. È bello giocare davanti a questo pubblico. Mi danno energia. Ma oggi non è bastato da parte mia per il pubblico. Penso di aver giocato meglio negli ultimi due tornei, mi sentivo bene. Devo essere più solida nei punti importanti. Già il primo match era pieno di alti e bassi, oggi uguale”.

I tre match point che purtroppo pesano tanto sulla valutazione finale sono giunti tutti sul 6-5 in suo favore nel secondo parziale, in risposta, e tutti si sono conclusi con degli errori dell’azzurra che ha poi continuato a sbagliare nel tie-break e nel terzo parziale non ha più avuto equilibrio, scivolando indietro di un primo break sul 2-1 e poi di nuovo sul 3-2, con la belga che ha poi confermato con l’allungo sul 5-2 chiudendo alla seconda chance sul 5-3.

Come diceva anche Paolini, non c’è mai stata continuità. Già nella prima partita, contro Leolia Jeanjean, la fatica è stata tanta e pur con tutte le considerazioni positive fatte lei non poteva essere al 100% soddisfatta di se stessa. Oggi, contro un’avversaria che sa come batterla (5 successi considerando anche i tornei juniores), i gratuiti sono stati 40: troppi. “Penso che sia molto solida. Devi giocare sempre un colpo in più. Ha un ottimo controllo in difesa. Anche il suo servizio è molto buono. Bisogna giocare bene per batterla, dall’inizio alla fine della partita. Sono triste perché stavo giocando bene. In quel momento della partita, nei punti importanti, come ho detto, non sono stata così solida, né così coraggiosa. Alla fine dei conti, a questo livello si paga“. E ora Jasmine dovrà guardare avanti: “Non sono molto contenta dei miei risultati. Penso di dover cercare di essere più positiva e guardare avanti ai prossimi tornei. Credo che le cose stiano migliorando e mi sento meglio, più positiva in campo. Questo è importante. Oggi, contro un’avversaria tosta, sono stata competitiva. Ho tenuto duro, sono riuscita a fare il mio gioco. Questo per me è importante. Dobbiamo sistemare alcune cose per vincere questo tipo di partite, ma già stanno migliorando. Questo è importante per me“.

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