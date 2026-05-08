Cocciaretto vince e si regala Swiatek, fuori Grant e Basiletti

Grande risultato per Elisabetta Cocciaretto, che nel match di secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia ha superato con un doppio 6-3 la testa di serie numero 28 Emma Navarro qualificandosi così per il terzo turno dove sfiderà Iga Swiatek, quarta testa di serie e tre volte campionessa al Foro Italico.

Il WTA 1000 di Roma vedrà così due protagoniste azzurre tra le migliori 32 del tabellone, grazie a Cocciaretto e Jasmine Paolini, probabilmente anche le più attese della vigilia. Con la toscana in campo sabato, contro Elise Mertens (secondo match sul Campo Centrale), la marchigiana oggi ha disputato una partita pressoché perfetta contro la numero 28 del seeding, in calo come rendimento rispetto al brillante 2024 ma pur sempre scomoda da affrontare, soprattutto in una giornata con grandi ritardi tra pioggia e partite precedenti che si sono prolungate. Dovevano essere in campo alle 19, invece hanno dovuto attendere quasi due ore e al via Cocciaretto ha preso quasi subito il comando scappando verso un 6-3 abbastanza agevole. Più equilibrio nel secondo parziale, ma l’italiana ha comunque meritato la vittoria per una sfida ora prestigiosa e dove ha tutto da guadagnare contro un’avversaria fortissima ma non ancora completamente a posto.

Niente da fare invece per le altre due protagoniste azzurre. Se per Noemi Basiletti l’impegno contro Elina Svitolina era oltre le sue capacità attuali (6-1 6-3 per l’ucraina, bi-campionessa al Foro Italico), diverso il discorso per Tyra Caterina Grant che forse si morderà le mani per non aver colto un’occasione importante per avanzare ulteriormente. La sua avversaria designata, Victoria Mboko, ha infatti alzato bandiera bianca ancor prima di scendere in campo e il suo posto è stato preso dalla lucky loser Nikola Bartunkova, la quale ha rimontato l’azzurra dopo aver perso il primo parziale imponendosi 4-6 6-3 6-4.

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