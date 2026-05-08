Rybakina, esordio ok. Swiatek, vittoria sudata

La giornata femminile a Roma è stata aperta e chiusa da due campionesse del Foro Italico, con Iga Swiatek ed Elena Rybakina protagoniste in positivo.

La polacca, vincitrice nel 2021, 2022 e 2024, ha dovuto sudare parecchio per battere la tenace resistenza di Caty McNally, grande amica e che già lo scorso anno a Wimbledon (come anche nel quarto di finale del WTA 500 di Ostrava nel 2022) è stata avversaria molto ostica per lei. McNally gioca molto bene, con buona visione del campo e con capacità di dare problemi alle proprie avversarie tra colpi spesso molto diversi l’uno dall’altro e, sfruttando qualche indecisione di troppo della rivale col servizio nel secondo set, è rimasta agganciata alla partita fino a riuscire nello “scippo” di un set che sembrava ormai fatto per Swiatek, portando la partita al parziale decisivo.

Finirà 6-1 6-7(5) 6-3 in due ore e 45 minuti circa di gioco, con Iga a esultare in maniera abbastanza convinta verso la propria panchina. Mancava una vittoria al terzo set da diverso tempo, soprattutto in una partita dove quanto di buono faceva nel primo parziale veniva poi sperperato per varie ragioni. Lei dirà di aver avuto problemi col vento, non gestendo particolarmente bene alcune decisioni nei momenti importanti, ma in generale era abbastanza nervosa dopo non essere riuscita a dare il colpo definitivo alla partita sia sul 6-1 3-1 e 15-40, sia col servizio sul 5-3. Malgrado questo, non ha mai perso davvero il controllo e nel set decisivo non ha pagato il nuovo recupero avversario da 3-1 a 3-3, completando l’opera con un’ultima importante serie di tre game consecutivi.

L’altra big in campo, Rybakina, ha invece avuto vita molto più agevole e il 6-4 6-1 ai danni di Maria Sakkari vuol dire terzo turno contro Alexandra Eala, che a inizio giornata ha superato Wang Xinyu.

Risultati

[5] J. Pegula b. Z. Sonmez 6-4 6-0

R. Masarova b. [25] L. Fernandez 4-6 6-4 6-4

[20] L. Samsonova b. A. Li 6-4 6-3

[Q] A. Potapova b. [11] K. Muchova 6-3 6-2

[15] N. Osaka b. E. Lys 6-4 4-6 6-3

[19] D. Shnaider b. T. Gibson 5-7 6-1 6-1

E. Cocciaretto b. [28] E. Navarro 6-3 6-3

[4] I. Swiatek b. C. McNally 6-1 6-7(5) 6-3

[7] E. Svitolina b. [Q] N. Basiletti 6-1 6-3

[32] H. Baptiste b. [Q] S. Waltert 6-7(9) 6-4 6-4

[17] M. Keys b. P. Stearns 4-6 6-4 6-2

[LL] N. Bartunkova b. [WC] T. C. Grant 4-6 6-3 6-4

L. Siegemund b. [14] E. Alexandrova 6-4 6-7(3) 6-1

Ka. Pliskova b. [33] J. Cristian 6-7(5) 7-6(2) 6-4

A. Eala b. [31] Wang X. 6-4 6-3

[2] E. Rybakina b. M. Sakkari 6-4 6-1

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