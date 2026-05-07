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07 Mag 2026 23:05 - Senza categoria
Sabalenka e Gauff partono bene, Andreeva a valanga
di Diego Barbiani
Buon primo match per Aryna Sabalenka e Coco Gauff, le due teste di serie più alte nella metà alta del WTA 1000 di Roma. La numero 1 del mondo ha lasciato per strada appena cinque game nel 6-2 6-3 ai danni di Barbora Krejcikova, al rientro in campo dopo un nuovo lungo infortunio, mentre la finalista al Foro Italico del 2025 è partita molto forte contro Tereza Valentova per chiudere 6-3 6-4. Sabalenka al prossimo turno affronterà Sorana Cirstea, mentre Gauff troverà davanti a sé Solana Sierra.
La notizia peggiore oggi è che il torneo ha perso la testa di serie numero 6 Amanda Anisimova, che non è nemmeno scesa in campo contro Aljona Ostapenko a causa di fastidi persistenti al polso. AL suo posto non ha affatto sfigurato Elena Gabriela Ruse, ripescata, che ha vinto nettamente il primo set contro la lettone per cedere soltanto 2-6 6-2 6-3. Ostapenko, così, affronterà ora Zheng Qinwen che ha superato in due parziali Cristina Bucsa. Altra partita interessante sarà tra Belinda Bencic (6-4 6-1 a Bianca Andreescu) e Anna Kalinskaya, che ha annullato ben 9 match point a Katerina Siniakova per superarla dopo tre ore e mezza di lotta.
Risultati
[1] A. Sabalenka b. [PR] B. Krejcikova 6-2 6-3
[26] S. Cirstea b. T. Maria 6-0 6-2
O. Oliynykova b. [18] C. Tauson 6-1 3-1 rit.
[13] L. Noskova b. A. Zakharova 6-4 6-1
[12] B. Bencic b. [WC] B. Andreescu 6-4 6-1
[22] A. Kalinskaya b. K. Siniakova 4-6 7-6(4) 7-5
Zheng Q. b. [30] C. Bucsa 7-6(4) 6-2
A. Ostapenko b. [LL] E. G. Ruse 2-6 6-2 6-3
[3] C. Gauff b. T. Valentova 6-3 6-4
S. Sierra b. [Q] A. Kalinina 6-2 6-3
[Q] T. Townsend b. [24] M. Bouzkova 6-4 7-5
M. Kessler vs [16] I. Jovic
[9] J. Paolini b. [Q] L. Jeanjean 6-7(4) 6-2 6-4
[21] E. Mertens b. P. Udvardy 6-4 6-2
V. Golubic b. [29] M. Joint 7-5 6-2
[8] M. Andreeva b. A. Ruzic 6-1 6-0
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