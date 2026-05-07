Paolini vince a fatica, poi si emoziona. Favola Basiletti

Ottime notizie dalla giornata azzurra al femminile del Foro Italico, perché sia Jasmine Paolini sia Noemi Basiletti hanno vinto le rispettive partite: la toscana era già al secondo turno, contro Leolia Jeanjean, mentre la toscana doveva completare il proprio match sospeso nella serata di mercoledì a causa del maltempo.

Partendo dalla campionessa in carica, c’è un 6-7(4) 6-2 6-4 molto più complicato del previsto ma, come visto anche nelle ultime settimane e poi oggi dopo il match point, per Paolini c’è un carico di tensione che è cresciuto parecchio e l’ha resa probabilmente fragile come mai negli ultimi anni. L’avversaria odierna non rappresentava un ostacolo così complicato da dover restare in campo per circa tre ore, ma se a quello ci si mette l’esordio, l’obbligo di vincere, i tanti punti da difendere e soprattutto la grande tensione che può portare con sé un torneo così caro come gli Internazionali d’Italia, alla fine abbiamo una miscela potenzialmente esplosiva.

Jasmine, oltretutto, si è messa nei pasticci già quando nel primo parziale ha visto prima vaporizzarsi il vantaggio di 2-0, poi quello di 4-2. La francese rientrava e faceva forse quello che più di tutti poteva darle una chance: far giocare male la rivale, tenerla in bilico nel punteggio e farle sentire che c’era. Un gioco psicologico, quasi, che Paolini ha sofferto a lungo e nemmeno il punteggio netto del secondo parziale ha rimosso, perché nel terzo è stato un susseguirsi di tensione e fatica finché nelle battute finali ha trovato il break e la chiusura del match sul 5-4, con l’ultimo rovescio vincente della sua partita salutato da un pugno alzato col braccio destro quasi a liberazione, come a liberazione sono state le lacrime apparse sul volto durante l’intervista in campo.

Serviva questa partita per rompere gli indugi. Sembra improbabile pensare ora a un cammino molto lungo dell’azzurra che ha clienti molto complicati davanti a sé già in questa settimana, ma l’importante è far passare questo momento e tornare a focalizzarsi sul proprio cammino, cosa che negli ultimi anni le ha dato tantissimo. E al terzo turno ci sarà Elise Mertens, che a inizio giornata ha superato 6-4 6-2 Panna Udvardy.

Grande sorpresa invece da Basiletti, classe 2006, apparsa al pubblico italiano di fatto in questi giorni. Lei che proviene dalle pre-qualificazioni, con una classifica fuori dalle prime 400, è riuscita a superare quell’ostacolo, il tabellone cadetto, e ora anche vincere la prima partita della carriera in un tabellone principale del circuito maggiore con un 7-5 6-4 ai danni di Ajla Tomljanovic, entrata come lucky loser. Due set molto tirati, dove nel primo non era riuscito a Noemi la chiusura dal 5-3 ma ha saputo stringere i denti e far girare bene il proprio dritto sul set point pochi minuti più tardi, mentre nel secondo la tennista di San Vincenzo ha provato un primo allungo salvo dover subire il contraccolpo dal 4-2, mancata la chance di doppio break. Eppure, sul 5-4 è riuscita a chiudere al terzo match point per regalarsi ora (con buona chance) il Campo Centrale nella giornata di domani quando sarà opposta alla 2-volte campionessa del Foro Italico Elina Svitolina.

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