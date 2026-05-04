WTA Roma, tabellone: Paolini per difendere il titolo (e la top-10)

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye

B. Krejcikova vs E. Jaquemont

M. Linette vs T. Maria

bye vs [26] S. Cirstea

[18] C. Tauson vs bye

P. Marcinko vs O. Oliynykova

A. Zakharova vs D. Yastremksa

bye vs [13] L. Noskova

[12] B. Bencic vs bye

S. Kenin vs B. Andreescu

K. Siniakova vs L. Boisson

bye vs [22] A. Kalinskaya

[30] C. Bucsa vs bye

A. Bondar vs Zheng Q.

L. Stefanini vs A. Ostapenko

bye vs [6] A. Anisimova

2° QUARTO DI TABELLONE

[3] C. Gauff vs bye

Y. Putintseva vs T. Valentova

S. Sierra vs [Q]

bye vs [27] E. Raducanu

[24] M. Bouzkova vs bye

[Q] vs [WC] N. Brancaccio

M. Kessler vs [WC] L. Bronzetti

bye vs [16] I. Jovic

[9] J. Paolini vs bye

J. Cristian vs B. Haddad Maia

P. Udvardy vs [Q]

bye vs [21] E. Mertens

[29] M. Joint vs bye

V. Golubic vs [Q]

A. Ruzic vs K. Rakhimova

bye vs [8] M. Andreeva

3° QUARTO DI TABELLONE

[5] J. Pegula vs bye

Z. Sonmez vs [WC] J. Ruggeri

O. Selekhmeteva vs [Q]

bye vs [25] L. Fernandez

[20] L. Samsonova vs bye

A. Li vs Zhang S.

[Q] vs [Q]

bye vs [11] K. Muchova

[15] N. Osaka vs bye

K. Boulter vs E. Lys

[WC] M. Trevisan vs T. Gibson

bye vs [19] D. Shnaider

[28] E. Navarro vs bye

E. Cocciaretto vs [Q]

C. McNally vs D. Kasatkina

bye vs [4] I. Swiatek

4° QUARTO DI TABELLONE

[7] E. Svitolina vs bye

[Q] vs [Q]

Y. Starodubtseva vs [Q]

bye vs [32] H. Baptiste

[17] M. Keys vs bye

P. Stearns vs J. Tjen

[WC] L. Pigato vs [WC] T. C. Grant

bye vs [10] V. Mboko

[14] E. Aleandrova vs bye

L. Siegemund vs S. Beljek

[PR] Ka. Pliskova vs J. Bouzas Maneiro

bye vs [23] M. Kostyuk

[31] Wang Xinyu vs bye

A. Eala vs M. Frech

[Q] vs M. Sakkari

bye vs [2] E. Rybakina

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