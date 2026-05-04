04 Mag 2026 11:37 - Senza categoria

WTA Roma, tabellone: Paolini per difendere il titolo (e la top-10)

di Diego Barbiani

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye
B. Krejcikova vs E. Jaquemont
M. Linette vs T. Maria
bye vs [26] S. Cirstea
[18] C. Tauson vs bye
P. Marcinko vs O. Oliynykova
A. Zakharova vs D. Yastremksa
bye vs [13] L. Noskova
[12] B. Bencic vs bye
S. Kenin vs B. Andreescu
K. Siniakova vs L. Boisson
bye vs [22] A. Kalinskaya
[30] C. Bucsa vs bye
A. Bondar vs Zheng Q.
L. Stefanini vs A. Ostapenko
bye vs [6] A. Anisimova

2° QUARTO DI TABELLONE

[3] C. Gauff vs bye
Y. Putintseva vs T. Valentova
S. Sierra vs [Q]
bye vs [27] E. Raducanu
[24] M. Bouzkova vs bye
[Q] vs [WC] N. Brancaccio
M. Kessler vs [WC] L. Bronzetti
bye vs [16] I. Jovic
[9] J. Paolini vs bye
J. Cristian vs B. Haddad Maia
P. Udvardy vs [Q]
bye vs [21] E. Mertens
[29] M. Joint vs bye
V. Golubic vs [Q]
A. Ruzic vs K. Rakhimova
bye vs [8] M. Andreeva

3° QUARTO DI TABELLONE

[5] J. Pegula vs bye
Z. Sonmez vs [WC] J. Ruggeri
O. Selekhmeteva vs [Q]
bye vs [25] L. Fernandez
[20] L. Samsonova vs bye
A. Li vs Zhang S.
[Q] vs [Q]
bye vs [11] K. Muchova
[15] N. Osaka vs bye
K. Boulter vs E. Lys
[WC] M. Trevisan vs T. Gibson
bye vs [19] D. Shnaider
[28] E. Navarro vs bye
E. Cocciaretto vs [Q]
C. McNally vs D. Kasatkina
bye vs [4] I. Swiatek

4° QUARTO DI TABELLONE

[7] E. Svitolina vs bye
[Q] vs [Q]
Y. Starodubtseva vs [Q]
bye vs [32] H. Baptiste
[17] M. Keys vs bye
P. Stearns vs J. Tjen
[WC] L. Pigato vs [WC] T. C. Grant
bye vs [10] V. Mboko
[14] E. Aleandrova vs bye
L. Siegemund vs S. Beljek
[PR] Ka. Pliskova vs J. Bouzas Maneiro
bye vs [23] M. Kostyuk
[31] Wang Xinyu vs bye
A. Eala vs M. Frech
[Q] vs M. Sakkari
bye vs [2] E. Rybakina

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