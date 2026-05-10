Swiatek senza problemi con Cocciaretto, ora sfida Osaka

Non c’è stata storia, esattamente come 12 mesi fa, tra Iga Swiatek ed Elisabetta Cocciaretto. La polacca ha marce nel suo motore che l’azzurra non riesce a raggiungere, e con anche una condizione fisica forse non sufficiente ha subito esattamente lo stesso punteggio del secondo turno del 2025.

6-1 6-0 un anno fa, 6-1 6-0 stavolta. Bisognerebbe forse pesare sulla bilancia cosa incida maggiormente tra un tipo di gioco che sembra non trovare rimedi negli spin che Swiatek mette sulla palla e quanto le difficoltà avute negli spostamenti verso sinistra fossero dovuti a un ginocchio con una fasciatura abbastanza tesa, ma era molto complicato per Cocciaretto fare qualcosa di più.

Iga, e stasera lo si vedeva anche favorita dalla tranquillità relativa di una partita totalmente nelle sue mani, faceva girare la palla dal lato destro con precisione, forza e tanta rotazione. Elisabetta cercava di stare vicina alla linea di fondo, di essere aggressiva sulle risposte alle seconde dell’avversaria, ma finiva per non avere efficacia nei colpi. Subiva le rotazioni, raramente usciva da un’affannosa difesa, concedeva campo e Swiatek colpiva quasi sempre. Solo nell’ultimissimo game ha cercato di evitare il 6-0 lasciando andare il braccio dopo aver raccolto un paio di errori della rivale al momento di chiudere, conquistando anche tre chance del controbreak, ma non è riuscita a capitalizzare e dunque il suo torneo è finito così. Due partite molto buone, compreso il bel 6-3 6-3 dell’altra sera contro Emma Navarro, ma oggi la montagna da scalare era troppo alta.

Così si crea il primo vero big match del tabellone femminile: Swiatek, lunedì, sfiderà Naomi Osaka. 10 titoli Slam in campo, sebbene in due periodi diversi, e due giocatrici che sulla terra non dovrebbero avere tanto da spartire. Eppure l’ultimo confronto è il celebre secondo turno del Roland Garros 2024 quando Iga annullò anche un match point a una Naomi a tratti spiritata e che ha tirato fuori quella sera una determinazione che non si è più vista così forte da lì in avanti. Lei che non ama la terra battuta, per essere gentili, quel giorno voleva dimostrare a tutti che era stata una numero 1 del mondo e pluricampionessa Major al punto da sfiorare un’impresa vera. Qui a Roma la storia si riproporrà, perché la giapponese oggi ha travolto in maniera molto netta Diana Shnaider per 6-1 6-2, giocando forse una delle migliori partite della sua carriera sul rosso contro una top-20. Tra l’altro, in panchina con lei c’è Tomasz Wiktorowski, che nel 2024 in quella partita era il coach di Swiatek.

Sarà da capire se Osaka saprà gestire gli spostamenti laterali contro una Swiatek che appare diversa dal match francese, giocato sotto al tetto e con tanta umidità che rallentava gli spin sulla palla permettendo a Naomi di spingere maggiormente, ma allo stesso modo sarà da capire quanto Iga gestirà l’aggressività che riceverà dall’avversaria, essendo (al di là di stasera) ancora in un periodo in cui deve giocare partite simili e capire di più su dove sia in questo percorso di recupero della miglior condizione. Che nel suo caso vuol dire cominciare alla sua velocità di crociera e mantenere quel livello ben più a lungo della prima mezz’ora.

Giornata rapidissima anche nelle altre partite, dove si registra addirittura il 6-0 6-0 di Jessica Pegula a Rebeka Masarova per un quarto turno contro la qualificata Anastasia Potapova, che ha lasciato cinque game a Liudmila Samosnova (6-3 6-2). Nell’ultimo quarto del tabellone, buona prestazione per Elena Rybakina contro Alexandra Eala (6-4 6-3) mentre Elina Svitolina ha travolto 6-1 6-2 Haley Baptiste e sfiderà ora la lucky loser Nikola Bartunkova, protagonista dell’impresa di giornata col successo per 6-3 1-6 6-4 contro Madison Keys.

Risultati

[5] J. Pegula b. [Q] R. Masarova 6-0 6-0

[Q] A. Potapova b. [20] L. Samsonova 6-3 6-2

[15] N. Osaka b. [19] D. Shnaider 6-1 6-2

[4] I. Swiatek b. E. Cocciaretto 6-1 6-0

[7] E. Svitolina b. [32] H. Baptiste 6-1 6-2

[LL] N. Bartunkova b. [17] M. Keys 6-3 1-6 6-4

L. Siegemund vs Ka. Pliskova

[2] E. Rybakina b. A. Eala 6-4 6-3

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