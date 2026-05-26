Roland Garros: le big al secondo turno, non Pegula

È andato in archivio il primo turno del tabellone femminile del Roland Garros e se a livello generale tutto è sembrato filare come da pronostico, purtroppo tra le italiane abbiamo soltanto Jasmine Paolini al secondo round.

Tra le giocatrici in top-10, quasi tutte hanno passato il match d’esordio in maniera abbastanza regolare. Giusto Elina Svitolina si è trovata costretta a un tie-break decisivo nella giornata di lunedì contro Anna Bondar, che l’aveva già battuta a Madrid, mentre Karolina Muchova è rientrata dal 2-5 e servizio per la rivale, Anastasia Zakharova, prima di imporsi 7-5 6-2. L’unica che è inciampata, e in maniera abbastanza rovinosa, è stata Jessica Pegula. Non parliamo di una delle più attese su questa superficie, ma la numero 5 del seeding si è fatta sorprendere dopo aver vinto il primo set 6-1 contro Kimberly Birrell, venendo battuta 1-6 6-3 6-3.

Per il resto, sono quattro i game lasciati per strada da Coco Gauff ed Elena Rybakina: 6-4 6-0 per la campionessa in carica oggi contro Taylor Townsend mentre 6-2 6-2 è il punteggio con cui la numero 2 del seeding si è liberata di Veronica Erjavec. Tre quelli di Iga Swiatek contro Emerson Jones (6-1 6-2) con la polacca che potrebbe però essere la prima del gruppo ad avere l’impegno più duro di tutte perché se mercoledì (alle 12) avrà un primo test contro una giocatrice potenzialmente particolare come Sara Bejlek, al terzo turno rispettando le teste di serie troverebbe Aljona Ostapenko, mai sconfitta in sei precedenti confronti diretti. Aryna Sabalenka, invece, ha avuto un primo set un po’ altalenante contro Jessica Bouzas Maneiro ma dopo esser quasi stata ripresa dal 4-0 si è comunque aggiudicata il match per 6-4 6-2 e il tabellone, per lei, continuerà a essere in discesa quantomeno fino agli ottavi, con ottime possiiblità per lei di evitare il cammino più delicato dell’anno scorso quando affrontò in serie Amanda Anisimova (6-3 6-1 a Sara Rakotomanga Rajaonah al primo turno), Zheng Qinwen (sconfitta quest anno 6-4 6-0 contro Maja Chwalinska), Swiatek e in finale Gauff.

A livello di italiane, invece, l’unica a raccogliere il successo è stata Paolini, numero 13 del seeding, impegnata in un esordio nemmeno così semplice contro Dayana Yastremska. Fuori invce Lucia Bronzetti (6-3 6-1 per Marie Bouzkova) ed Elisabetta Cocciaretto (6-3 6-3 in favore della qualificata Alina Korneeva).

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