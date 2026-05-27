27 Mag 2026 19:00 - Senza categoria

Roland Garros, day-4: risultati tabellone femminile

di Diego Barbiani

[7] E. Svitolina b. [Q] K. Quevedo 6-0 6-4
[Q] T. Korpatsch b. [32] Wang Xinyu 6-2 2-6 6-3
P. Stearns b. D. Snigur 6-4 6-0
[11] B. Bencic b. C. McNally 6-4 6-0
[15] M. Kostyuk b. K. Volynets 6-7(4) 6-3 6-3
V. Golubic b. A. Parks 6-2 6-2
M. Linette b. A. Ostapenko 6-2 2-6 6-2
[3] I. Swiatek b. S. Bejlek 6-2 6-3
[8] M. Andreeva vs M. Bassols Ribeira
[27] M. Bouzkova b. F. Jones 6-0 7-6(3)
J. Teichmann vs M. Frech
K. Rakhimova vs [10] K. Muchova
[13] J. Paolini vs S. Sierra
E. Lys vs [18] S. Cirstea
[26] H. Baptiste vs Wang Xinyu
Y. Starodubtseva b. [2] E. Rybakina 3-6 6-1 7-6(4)

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