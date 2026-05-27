Roland Garros, day-4: risultati tabellone femminile

[7] E. Svitolina b. [Q] K. Quevedo 6-0 6-4

[Q] T. Korpatsch b. [32] Wang Xinyu 6-2 2-6 6-3

P. Stearns b. D. Snigur 6-4 6-0

[11] B. Bencic b. C. McNally 6-4 6-0

[15] M. Kostyuk b. K. Volynets 6-7(4) 6-3 6-3

V. Golubic b. A. Parks 6-2 6-2

M. Linette b. A. Ostapenko 6-2 2-6 6-2

[3] I. Swiatek b. S. Bejlek 6-2 6-3

[8] M. Andreeva vs M. Bassols Ribeira

[27] M. Bouzkova b. F. Jones 6-0 7-6(3)

J. Teichmann vs M. Frech

K. Rakhimova vs [10] K. Muchova

[13] J. Paolini vs S. Sierra

E. Lys vs [18] S. Cirstea

[26] H. Baptiste vs Wang Xinyu

Y. Starodubtseva b. [2] E. Rybakina 3-6 6-1 7-6(4)

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