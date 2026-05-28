28 Mag 2026 15:49 - Roland Garros

Roland Garros, day 5: tutti i risultati del singolare maschile

di Redazione

Secondo turno

J.M. Cerundolo b. [1] J. Sinner 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1
M. Landaluce vs V. Kopriva
[22] A. Rinderknech vs M. Berrettini
F. Comesana vs [14] L. Darderi
[Q] J. Faria b. J-L. Struff 7-5 7-6(1) 6-2
H. Hurkacz vs [19] F. Tiafoe
M. Arnaldi vs S. Tsitsipas
R. Collignon vs [5] B. Shelton
[4] F. Auger-Aliassime vs R. Burruchaga
L. van Assche vs [31] B. Nakashima
[WC] M. Kouame b. D. Vallejo 6-3 7-5 3-6 2-6 7-6(8)
A. Tabilo b. [16] V. Vacherot W/O
[10] F. Cobolli b. Y. Wu 6-4 6-4 6-4
[18] L. Tien b. [Q] F. Diaz Acosta 7-5 4-6 3-6 7-6(4) 6-3
[25] F. Cerundolo b. [WC] H. Gaston 2-6 6-4 6-2 6-1
Z. Svajda b. [WC] A. Walton 6-3 6-4 6-7(4) 6-2

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