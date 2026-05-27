27 Mag 2026 18:36 - Roland Garros

Roland Garros, day 4: tutti i risultati del singolare maschile

di Redazione

Secondo turno

[8] A. de Minaur vs A. Blockx W/O
[26] J. Mensik b. M. Navone 6-3 2-6 6-4 1-6 7-6(11)
N. Borges vs M. Kecmanovic 3-6 6-1 6-2 6-2
[11] A. Rublev b. C. Ugo Carabelli 6-1 1-6 6-3 7-6(5)
[15] C. Ruud vs H. Medjedovic
L. Sonego vs [24] T. Paul
[28] J. Fonseca vs D. Prizmic
[3] N. Djokovic b. V. Royer 6-3 6-2 6-7(7) 6-3
A. Michelsen b. [WC] N. Basavareddy 7-6(5) 6-3 3-6 6-3
[27] R. Jodar b. J. Duckworth 6-1 6-7(5) 6-4 7-5
A.T. Tirante b. [21] A. Davidovich Fokina 4-6 7-6(4) 6-1 6-3
P. Carreno Busta b. T. Kokkinakis 7-5 4-6 1-0 rit.
[13] K. Khachanov b. M. Trungelliti 7-6(5) 5-7 6-1 7-6(4)
[LL] J. de Jong b. [Q] F. Cinà 6-3 6-1 6-3
Q. Halys b.[32] U. Humbert 6-4 7-6(4) 7-6(8)
T. Machac vs [2] A. Zverev

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