26 Mag 2026 15:18 - Roland Garros

Roland Garros, day 3: tutti i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

[1] J. Sinner vs [WC] C. Tabur
J. Fearnley vs J.M. Cerundolo
M. Landaluce vs [Q] J. Prado Angelo
V. Kopriva vs [30] C. Moutet
E. Quinn vs F. Comesana
S. Ofner vs [14] L. Darderi
[9] A. Bublik vs J-L. Struff
[Q] J. Faria vs D. Shapovalov
M. Arnaldi b. [29] T. Griekspoor 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3
S. Tsitsipas b. A. Muller 6-2 3-0 rit.
[4] F. Auger-Aliassime vs D. Altmaier
S. Baez vs R. Burruchaga
D. Vallejo b. [20] C. Norrie 7-6(7) 2-0 rit.
[WC] M. Kouame b. M. Cilic 7-6(4) 6-2 6-1
A. Tabilo b. K. Majchrzak 6-1 6-3 6-4
[16] V. Vacherot b. [Q] T. Faurel 6-3 6-4 3-6 7-6(6)
[Q] F. Diaz Acosta b. Z. Zhang 6-1 6-4 6-3
C. Garin vs [18] L. Tien
Z. Svajda b. A. Popyrin 3-6 6-3 7-6(3) 7-5
[Q] A. Walton b. [6] D. Medvedev 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4

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