Errani e Paolini trionfano al Roland Garros! Azzurre campionesse nel doppio Le campionesse olimpiche ottengono il loro primo Slam in coppia!

Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano ancora a Parigi. Le azzurre campionesse olimpiche hanno vinto il titolo al Roland Garros, battendo nella finale di doppio femminile dello slam parigino Anna Danilina e Aleksandra Krunic in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 6-1. Errani e Paolini vincono così il secondo titolo consecutivo dopo quello agli Internazionali d’Italia. Per le azzurre si trattava della seconda finale Slam consecutiva al Roland Garros: lo scorso anno persero contro Katerina Siniakova e Coco Gauff. Nel circuito maggiore le due azzurre hanno conquistato così sette titoli, compresi l’oro olimpico sulla terra rossa parigina nel 2024, e ben quattro WTA 1000.

In carriera, Errani ha vinto 34 titoli in doppio nel circuito WTA, Paolini otto. Sara, alla decima finale in carriera in doppio femminile nei major, aveva già completato il Career Grand Slam con Roberta Vinci. Insieme hanno vinto cinque trofei: Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 e 2014 e Wimbledon 2014. Per la 38enne romagnola quello odierno è il sesto Slam in doppio. Per Paolini si tratta del primo. Errani in questa edizione del Roland Garros aveva trionfato anche nel doppio misto con Andrea Vavassori, con cui aveva conquistato lo US Open un anno fa: Sarita è la prima a vincere il trofeo in entrambe le specialità (doppio femminile e doppio misto) al Roland Garros dal 2015, quando ci riuscì la statunitense Bethanie Mattek-Sands.

Sorrisi e lacrime per le azzurre, che non hanno nascosto le emozioni alzando la coppa da vincitrici del torneo. Una coppia legata dentro e fuori dal campo. “Voglio dire grazie a Sara, è stato il suo ultimo torneo in singolare qui a Parigi, ed io vorrei dirle grazie davvero – ha detto la Paolini, visibilmente emozionata -. Sei una ispirazione per me, sei una grande campionessa e persona, forse una persona migliore ancora migliore della grande tennista che sei. Mi hai reso una tennista migliore, è bellissmo averti in squadra con me. Sei una leggenda per me”.

La Errani, finalista anche in singolare a Parigi nel 2012, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Posso dire che questo è il miglior campo del mondo e sul quale ho i migliori ricordi. Grazie Jasmine. Sei speciale: hai una energia positiva tutti i giorni. Ringrazio il nostro team, ci fate ridere tutti i giorni, ci fate vivere bene. Siamo fortunate. Ora voglio rendermi conto di quanto abbiamo fatto”. Infine un ringraziamento in italiano delle due tenniste: “Grazie ai ragazzi italiani che hanno tifato per noi. Siete pazzeschi. L’anno scorso avevamo perso in finale, è stata dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta a vincere il torneo”.

Dalla stessa categoria