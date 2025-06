Sinner!!!!!! Battuto Djokovic, è finale contro Alcaraz al Roland Garros

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, i primi due giocatori al mondo finalmente l’uno contro l’altro nell’ultimo atto di uno slam. A regalarcelo è questo Roland Garros 2025, con insindacabile verdetto delle due semifinali. L’azzurro e lo spagnolo sono, in questo momento, di un’altra categoria. Eloquente il punteggio finale: 6-4 7-5 7-6 (3) in 3 ore e 13 minuti, e non è stata certo la migliore versione del n.1 del ranking. L’equilibrio dura poco. Sul 2-2 arriva il primo strappo del numero uno del mondo: da fondo l’azzurro è nettamente superiore, soprattutto dalla parte del rovescio, solido e granitico, Djokovic prova a spezzare il ritmo con le smorzate ma con scarsi risultati. Prima palla break che Jannik converte, anche grazie ad un liscio di Nole.

Sinner prende in mano le operazioni e conquista 8 punti di fila, il Djoker cerca di arginare la differenza in campo con ogni “trucco” possibile, ma per lui è dura. Sinner ha due palle del doppio break, il serbo si salva e allunga il parziale, ma può solo fare quello. Jannik col servizio fa quello che deve pur col 45% di prime (ma con l’89% di punti convertiti) e primo set chiuso 6-4 senza troppo sforzo.L’azzurro conquista il secondo parziale (il 28° di fila negli slam) con due ace, pesantissimi, piazzati nel momento migliore. La prova della superiorità di Jannik è racchiusa in un 7-5 ottenuto con un “misero” 47% di prime messe in campo, e con una resa diversa da quello del primo parziale (65%). Si va al tie break. Subito minibreak Jannik, Djokovic si produce nel replay del mitico “smashonzo” sullo Chatrier (ricordi, Nadal?) buttando via un punto facile. Si va verso la fine in un attimo, quattro match point Jannik, ed il secondo è quello buono, chiudendo il 29esimo set di fila vinto negli slam e il match.

