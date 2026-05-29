Fonseca supera Djokovic ci sarà un nuovo vincitore slam

Il capolavoro assoluto della giornata parigina porta la firma di João Fonseca, capace di abbattere il monumento Novak Djokovic al termine di una rimonta che resterà scolpita nella storia del torneo. Il diciannovenne brasiliano ha superato il numero 3 del mondo con il punteggio di 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5, mandando in visibilio il pubblico del Court Philippe-Chatrier.

L’avvio del match sembrava aver già scritto il copione più scontato, con Djokovic glaciale nel gestire i momenti chiave e abile a incamerare i primi due set con un doppio 6-4 ordinato e privo di sbavature. Sotto di due parziali contro il re della resilienza tennistica, chiunque avrebbe ceduto, ma il giovane carioca ha scelto quel momento esatto per cambiare marcia.

Nel terzo set Fonseca ha sciolto il braccio, liberando un tennis di una potenza e di una sfrontatezza disarmanti; il 6-3 in suo favore ha riacceso la scintilla dell’incontro. Nel quarto parziale la battaglia si è fatta feroce, ma il brasiliano ha piazzato la zampata sul 7-5, sfruttando la crescente stanchezza del serbo.

Il quinto set è stato un dramma sportivo di rara intensità: Djokovic ha provato a far valere l’esperienza e lo spessore psicologico, ma Fonseca non ha tremato, trovando angoli impossibili e un coraggio da veterano che gli ha permesso di strappare il break decisivo e chiudere tirando tre ace di fila tra le lacrime di gioia.

Per il resto il venerdì del Roland Garros ha delineato ulteriormente il quadro del tabellone maschile, regalando una serie di verdetti significativi sia in ottica ricambio generazionale, sia per quanto riguarda la tenuta dei veterani sulla terra battuta di Bois de Boulogne.

Il risultato più sorprendente del pomeriggio è arrivato dalla sfida tra Jakub Menšík e Alex de Minaur. L’australiano sembrava dovesse avere vita facile, considerato che il ceco aveva chiuso il match precedente portato fuori dal campo in sedia a rotelle, e in effetti ha chiuso il primo set con un netto 6-0. Incredibilmente però è arrivata la reazione di Menšík. Il numero 26 del seeding ha progressivamente preso in mano il pallino del gioco, limitando gli errori gratuiti e trovando grande profondità con i colpi di rimbalzo. Il 6-2 6-2 6-3 con cui il diciannovenne ceco ha sigillato i successivi parziali fotografa un cambio di inerzia totale, che ha lasciato de Minaur senza concrete contromisure.

Andrey Rublev ha invece rispettato il pronostico della vigilia, pur dovendo sudare parecchio contro Nuno Borges. Il tennista portoghese ha giocato un match di alto livello, ribattendo colpo su colpo e costringendo il numero 11 del tabellone a dare il meglio nei momenti di massima pressione. Rublev si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6 7-6, facendo valere la maggiore esperienza e una superiore freddezza nei due tie-break, entrambi conquistati per 7 punti a 2.

Nelle retrovie del programma non sono mancate le maratone agonistiche. Rafael Jódar ha superato lo statunitense Alex Michelsen al termine di un match altalenante durato cinque set. Lo spagnolo, dopo aver vinto la prima frazione al tie-break, ha subito il ritorno dell’avversario, prima di ritrovare la lucidità necessaria per chiudere i due parziali decisivi con un doppio 6-3.

Infine, prosegue il cammino di Pablo Carreño Busta, autore di una solida prestazione contro l’argentino Thiago Agustín Tirante. Lo spagnolo ha gestito i momenti chiave dell’incontro, vincendo il primo set al tie-break per 7-0 e il secondo per 7-5. Dopo aver ceduto il terzo parziale, Carreño Busta ha sigillato la qualificazione nel quarto set con il punteggio di 6-4, confermando la sua tradizionale solidità sulla superficie.

Terzo turno

[26] J. Mensik b. [8] A. de Minaur 0-6 6-2 6-2 6-3

[11] A. Rublev b. N. Borges 7-5 7-6(2) 7-6(2)

[15] C. Ruud vs [24] T. Paul

[28] J. Fonseca b. [3] N. Djokovic 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5

[27] R. Jodar b. A. Michelsen 7-6(2) 5-7 4-6 6-3 6-3

P. Carreno Busta b. A.T. Tirante 7-6(0) 7-5 3-6 6-4

[LL] J. de Jong b. [13] K. Khachanov 7-5 5-7 6-2 6-7(2) 6-2

Q. Halys vs [2] A. Zverev

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