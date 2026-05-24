24 Mag 2026 16:46 - Roland Garros

Roland Garros, day 1: tutti i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

A. Blockx b. [LL] C. Wong 6-3 6-4 6-2
[26] J. Mensik b. [WC] T. Droguet 6-3 6-2 6-4
N. Borges b. [23] T.M. Etcheverry 6-3 6-4 6-2
M. Kecmanovic b. F. Marozsan 7-6(0) 6-3 6-4
H. Medjedovic b. Y. Hanfmann 6-3 6-4 6-7(1) 6-4
L. Sonego vs [Q] P.H. Herbert
[28] J. Fonseca b. [Q] L. Pavlovic 7-6(6) 6-4 6-2
D. Prizmic b. [Q] M. Zheng 6-1 6-1 6-3
V. Royer b. [Q] H. Dellien 6-4 6-2 6-2
G. Mpetshi Perricard vs [3] N. Djokovic
[WC] N. Basavareddy b. [7] T. Fritz 7-6(5) 7-6(5) 6-7(9) 6-1
J. Duckworth b. G. Diallo 6-3 4-1 rit.
[21] A. Davidovich Fokina b. D. Dzumhur 6-7(3) 6-3 2-6 7-5 6-3
A.T. Tirante b. [Q] P. Llamas Ruiz 6-3 7-6(6) 6-7(5) 6-0
[13] K. Khachanov vs [WC] A. Gea 6-3 7-6(3) 6-0
[Q] F. Cinà b. R. Opelka 3-6 6-4 6-2 6-7(6) 6-4
M. Trungelliti b. [Q] K. Jacquet 6-4 6-4 6-2
Q. Halys b. M. Bellucci 6-3 7-6(4) 6-3
T. Machac b. Z. Bergs 6-4 6-4 6-3
[2] A. Zverev b. B. Bonzi 6-3 6-4 6-2

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