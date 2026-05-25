25 Mag 2026 14:41 - Roland Garros

Roland Garros, day 2: tutti i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

[22] A. Rinderknech vs [Q] J. Rodionov 7-6(5) 6-2 6-3
M. Berrettini b. M. Fucsovics 6-7(2) 7-5 6-1 6-2
H. . Hurkacz b. J. Munar 6-3 6-3 2-6 6-3
[19] F. Tiafoe b. E. Spizzirri 6-3 6-7(5) 6-4 6-3
R. Collignon vs A. Vukic 6-3 6-3 7-6(4)
[5] B. Shelton b. D. Merida Aguilar 6-3 6-3 6-4
L. van Assche vs [LL] V. Gaubas 6-4 6-2 2-6 7-5
[31] B. Nakashima b. R. Bautista Agut 6-2 7-5 6-2
[10] F. Cobolli b. [Q] A. Pellegrino 6-4 7-6(4) 6-3
Y. Wu b. M. Giron7-5 6-2 6-4
[25] F. Cerundolo vs B. Van De Zandschulp 6-4 6-4 6-7(7) 6-4
[WC] H. Gaston vs [WC] G. Monfils
[8] A. de Minaur b. [Q] T. Samuel 6-4 6-4 6-2
M. Navone b. J. Brooksby 6-4 6-4 6-4
C. Ugo Carabelli b. [Q] E. Nava 7-6(10) 6-3 6-3
[11] A. Rublev b. I. Buse 6-3 6-7(6) 6-3 7-5
[15] C. Ruud b. [Q] R. Safiullin 6-2 7-6(5) 5-7 0-6 6-2
[24] T. Paul b. R. Hijikata 4-6 6-3 7-5 6-4
A. Michelsen b. A. Shevchenko 6-2 6-4 6-2
[27] R. Jodar b. A. Kovacevic 6-1 6-0 6-4
T. Kokkinakis b. T. Atmane 6-7(5) 6-2 4-6 6-3 7-5
P. Carreno-Busta b. [12] J. Lehecka 6-3 7-6(3) 6-3
[LL] J. De Jong b. S. Wawrinka 6-3 3-6 6-3 64
[32] U. Humbert b. A. Mannarino 6-3 6-4 6-3

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