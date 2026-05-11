Gauff salva match point e sfiderà Andreeva ai quarti

Coco Gauff si è tolta dagli impacci un’altra volta, e in questo quarto turno del WTA 1000 di Roma è stata vicinissima a uscire di scena. La statunitense, numero 3 del seeding, è arrivata a un punto dall’essere sconfitta contro Iva Jovic, connazionale e numero 16 del seeding romano, riuscendo però a ribaltare la situazione con un 5-7 7-5 6-2 complessivo.

Partita molto equilibrata fin quasi verso la fine, anche se scesa tanto come livello e spettacolarità dalla fine del secondo parziale. Coco ha perso un primo set molto tirato, dove era avanti anche 4-2 e sul 5-5 ha avuto diverse chance di break non concretizzate, che hanno preceduto un brutto game al servizio sul 5-6. Nel secondo di nuovo avanti 2-0 si è fatta riprendere e sul 3-4 ha subito il recupero da 40-15 grazie ad alcune belle giocate della tennista classe 2007 che ha trovato anche il break del 5-3.

Al momento di chiudere, però, è mancato il più classico del killer instict. Il vento, presente a folate sul Campo Centrale, è sembrata darle molto fastidio al servizio e non è riuscita a chiudere pur con diversi gratuiti di dritto della rivale che potevano facilitarle il compito. E dal cambio campo successivo Jovic non è più stata la stessa giocatrice di prima, con errori e scese sbagliate, fretta, sguardo nervoso. Gauff non brillava, ma come spesso accade in questi momenti riusciva a essere la giocatrice che sbagliava meno e così, pur vincendo il set, nel terzo ha perso i primi due turni di battuta e soltando sul 3-2 è riuscita ad allungare. Sul 4-2 un doppio break di vantaggio e la fine dell’incontro pochi minuti più tardi. Come contro Solana Sierra, siamo lontani da un match qualitativamente alto, ma ancora una volta è sempre lei a emergere quando sembra ormai sul punto di cadere. È forse il complimento migliore che può ricevere.

Nei quarti di finale affronterà così Mirra Andreeva, che invece ha avuto una giornata molto più agevole contro Elise Mertens. 6-3 6-3 il punteggio della numero 8 del seeding, a cui servono tantissimo partite così dopo il terzo set (vittorioso) di sabato contro Viktorija Golubic e le tante partite giocate nelle ultime cinque settimane.

L’altro quarto di finale della parte alta sarà invece tra Sorana Cirstea e Aljona Ostapenko, con la rumena vittoriosa 6-2 6-4 contro Linda Noskova in apertura di giornata e la lettone che ha travolto 6-1 6-2 una spenta e non in perfette condizioni fisiche Anna Kalinskaya.

Risultati

[26] S. Cirstea b. [14] L. Noskova 6-2 6-4

A. Ostapenko b. [22] A. Kalinskaya 6-1 6-2

[8] M. Andreeva b. [21] E. Mertens 6-3 6-3

[3] C. Gauff b. [16] I. Jovic 5-7 7-5 6-2

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