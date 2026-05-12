Gauff fa ‘300’: Andreeva battuta in un thriller

La vittoria numero 300 della carriera di Coco Gauff è giunta al termine di una nuova rimonta al Foro Italico, in questa edizione degli Internazionali BNL d’Italia 2026. La statunitense, finalista nel 2025, è di nuovo in semifinale nel WTA 1000 di Roma e affronterà giovedì, nel match della sessione diurna, Sorana Cirstea.

Dopo il rientro nel terzo turno dal doppio break di ritardo nel set decisivo contro Solana Sierra e ieri il match point salvato contro Iva Jovic prima di allungare nel set decisivo, oggi la campionessa in carica del Roland Garros si è imposta 4-6 6-2 6-4 contro Mirra Andreeva in una nuova partita dal sapore di thriller, a tratti con punti di buona qualità ma con tanti altri dove gli errori e le scelte poco sensate l’hanno fatta da padrone.

La numero 7 del mondo è giunta a questa partita con un carico nelle gambe molto importante dopo le ultime settimane: vittoria a Rouen, semifinale a Stoccarda, finale a Madrid. Mai più di tre giorni di pausa tra una partita e l’altra e già nell’ultimo atto in Spagna si vedeva come la grande quantità di corse e rincorse cominciassero a toglierle qualcosa. Nel suo cammino a Roma fino a oggi aveva già lasciato per strada un set contro Viktorija Golubic nel terzo turno e, vinto il primo parziale odierno, ha ceduto di schianto al servizio facendo sempre più fatica e perdendosi anche in risposta, con la statunitense che dal 4-6 arrivava abbastanza comodamente fino al 6-2 5-1 e servizio in suo favore.

Al punto di chiudere, però, Coco si è a sua volta smarrita. Gli scambi han cominciato a diventare sempre più intensi, il dritto la stava abbandonando in un momento abbastanza delicato dove, come nelle partite precedenti, si aggrappava più alla sua voglia di non cedere, fare muro da fondo campo e cercare la via del punto, alle volte con troppa fretta alle volte con troppa foga e poca coordinazione. Così Andreeva ha cancellato un primo match point sul 5-2 con un dritto vincente lungolinea, un secondo sul 5-3 con un brutto rovescio della rivale e, sul 5-4, il thriller è proseguito: bei punti alternati a qualcosa di poco sensato, Andreeva che sembrava sempre più al limite e con sempre meno controllo sui propri colpi da colpire un rovescio lungolinea preciso e coraggioso e allo stesso modo mettere un dritto lungo di due metri. Gauff non faceva tanto meglio, col solito problema sul lato destro che la esponeva sotto pressione a errori anche gravi.

Andreeva sembrava poter riemergere anche qui, annullando altri due match point, ma un brutto errore dal lato del rovescio e una smorzata con poco senso la portava nuovamente in difficoltà e alla fine, a forza di andare con tanta forza sulla palla, anche il rovescio lungolinea conclusivo è finito in corridoio e mentre la sua racchetta prendeva strade poco nobili Gauff completava trionfante col pugno alzato al cielo. E adesso avrà Cirstea, numero 26 del seeding, che ha battuto a inizio giornata Aljona Ostapenko 6-1 7-6(0) cancellando un set point per la lettone sul 4-5 nel secondo parziale e risalendo dal 15-30 sul 5-6 prima di dominare il tie-break per 7-0.

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