Cobolli schianta Tien, troverà Svajda

Sinner o non Sinner continua il cammino del tennis italiano sulla terra rossa del Roland Garros. Flavio Cobolli ha sfoderato una prestazione di grande autorevolezza surclassando lo statunitense Learner Tien, in un match che ha avuto un solo ed unico padrone dal primo all’ultimo quindici.

Sul palcoscenico del Bois de Boulogne, Cobolli ha messo in mostra tutto il repertorio che lo sta consacrando stabilmente ai vertici del circuito mondiale. Solido da fondo campo, aggressivo nei momenti chiave e fisicamente straripante, l’azzurro non ha lasciato spazio alle geometrie del giovane mancino californiano. Non è impossibile che il piano partita di Cobolli possa essere stato facilitato dalle evidenti difficoltà atletiche dell’avversario: Tien è infatti arrivato all’appuntamento visibilmente svuotato di energie, pagando a caro prezzo la durissima maratona di cinque set disputata e vinta l’altro ieri, che ne ha pesantemente condizionato la brillantezza e la reattività laterale sin dai primi scambi.

In ogni caso Cobolli è stato spietato nell’approfittare della stanchezza del rivale, prendendo in mano le redini del gioco e trovando accelerazioni di diritto che hanno tolto tempo e certezze a Tien.

Ad attendere Flavio Cobolli negli ottavi di finale ci sarà un altro tennista a stelle e strisce, Zachary Svajda. Anche lo statunitense sarà reduce di una battaglia di cinque set contro l’argentino Francisco Cerundolo. Sarà un confronto inedito: Cobolli partirà con i favori del pronostico, forte di una freschezza atletica invidiabile dovuta alle poche energie spese oggi e di un tennis che, su questa superficie, sta rasentando la perfezione. Parigi sogna, Flavio non vuole smettere di correre.

in aggiornamento

Terzo turno

J.M. Cerundolo vs M. Landaluce

M. Berrettini vs F. Comesana

[Q] J. Faria vs [19] F. Tiafoe

M. Arnaldi vs R. Collignon

[4] F. Auger-Aliassime vs [31] B. Nakashima

[WC] M. Kouame vs A. Tabilo

[10] F. Cobolli b. [18] L. Tien 6-2 6-2 6-3

Z. Svajda b. [25] F. Cerundolo 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3

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