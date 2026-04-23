WTA Madrid: Paolini rialza la testa. Bene Swiatek e Sabalenka

Vittoria pesante, anche se da prendere con le giuste proporzioni, per Jasmine Paolini che dopo il momento negativo a Stoccarda ha saputo rialzare la testa immediatamente superando un difficile esordio nel WTA 1000 di Madrid rimontando Laura Siegemund e imponensodi 3-6 6-2 6-4.

Il lato migliore di tutta la partita è stato forse nell’incisività e determinazione con cui cercava e colpiva la palla durante il set decisivo, cercando l’iniziativa e non dando quasi mai modo (da fondo campo) alla tedesca di costruire gli scambi. Era anche tanto una questione mentale: nel primo set l’inizio è stato pessimo e il finale di parziale, se possibile, ancor più negativo. Era scivolata indietro di due break, dall’1-4 era risalita fino al 3-4, ma da lì ha perso otto punti consecutivi quasi senza far cominciare lo scambio tra brutte risposte, doppi falli e serve and volley della disperazione sul 3-5 0-40.

Poteva essere un’altra giornata pessima, e invece la toscana ha reagito. Bene. Cominciando da un break immediato nella seconda frazione, confermato e poi raddoppiato che ha dato il là al 6-2 con cui ha rimesso tutto in equilibrio. E nel terzo, cercava e attaccava quella palla con ancor più grinta. Lo si vedeva già dalla risposta di dritto dove si è spostata in maniera notevole sul lato del rovescio: ha chiesto scusa, perché il suo colpo ha preso l’ultima estremità della riga, ma era tutto giusto. Non riusciva a scrollarsi di dosso la veterana tedesca, non confermando il vantaggio né sull’1-0 né sul 2-1, ma era una giocatrice molto diversa nel modo di essere in campo rispetto a quella che si vedeva un’ora prima. È stata bravissima sul 2-2 a cancellare la chance di 3-2 per la rivale e ha ottenuto un nuovo break a favore, sfondando coi propri colpi da fondo. Le variazioni di Siegemund non le facevano più tanto male, nemmeno la profondità che la tedesca trovava, e sul 3-2 ha tenuto per la prima volta nel set decisivo la propria battuta, sempre in spinta, cominciando mano a mano a sentirsi meglio anche in difesa. Sul 5-3, infine, un nuovo break ha segnato la conclusione della partita.

Al prossimo turno avrà la vincente tra la testa di serie numero 31 Haley Baptiste e la wild-card spagnola Kaitilin Quevedo, vincitrice all’esordio contro Venus Williams.

Nelle altre partite di giornata ci sono i primi risultati delle big in campo. Molto bene Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, le teste di serie più alte nella metà alta del tabellone spagnolo. La polacca ha cominciato con un netto 6-1 6-2 contro Daria Snigur, proveniente dalle qualificazioni, mentre la numero 1 del mondo si è imposta 7-5 6-3 in un match piuttosto equilibrato contro Peyton Stearns. Belinda Bencic (numero 11) si è imposta 6-4 6-2 contro Petra Marcinko mentre a sorpresa è stata eliminata la numero 7 Elina Svitolina, complice anche un problema fisico al piede sinistro, superata 6-3 6-4 da Anna Bondar che ha colto così la prima vittoria in carriera contro una top-10.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. P. Stearns 7-5 6-3

[29] J. Cristian b. [LL] Y. Starodubtseva 3-6 7-6(5) 6-4

[Q] A. Kalinina b. [23] M. Bouzkova 6-4 6-3

C. Osorio vs [14] N. Osaka

[11] B. Bencic b. P. Marcinko 6-4 6-2

[18] D. Shnaider b. J. Bouzas Maneiro 3-6 7-5 6-1

[30] H. Baptiste vs [WC] K. Quevedo

[8] J. Paolini b. L. Siegemund 3-6 6-2 6-4

[4] I. Swiatek b. [Q] D. Snigur 6-1 6-2

[Q] A. Parks vs [31] A. Li

[24] L. Fernandez vs [PR] J. Grabher

M. Linette vs [15] I. Jovic

[9] M. Andreeva vs P. Udvardy

D. Galfi b. [22] A. Kalinskaya 6-3 6-3

[WC] L. Samson b. [28] Wang Xinyu 2-6 6-3 6-0

A. Bondar b. [7] E. Svitolina 6-3 6-4

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