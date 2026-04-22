A Madrid brilla Tyra Grant, fuori invece Cocciaretto

È arrivata la prima vittoria in carriera in un main draw WTA per Tyra Caterina Grant, che dopo aver passato le qualificazioni nel ‘1000’ di Madrid ha confezionato un primo turno spettacolare travolgendo Elsa Jaquemont per 6-1 6-2.

La tennista classe 2008, che rappresenta l’Italia da circa un anno, è numero 262 del mondo questa settimana ma ha saputo cancellare completamente il divario di 200 posizioni nel ranking con la rivale odierna e dominando il campo con ottimi piazzamenti al servizio e soprattutto tanto coraggio da fondo dove ha spesso deciso per accelerazioni forse prima del dovuto, prendendosi rischi non banali in questi casi col rovescio. Di dritto, invece, sembrava guidare lo scambio con grande sicurezza con la palla che usciva molto bene dalle corde sia spingendo sia giocando un colpo più lavorato.

Un’oretta di tennis da incorniciare, senza nemmeno le altalene delle due partite precedenti come quella di ieri nel turno decisivo delle qualificazioni, dove aveva addirittura rimediato un 0-6 nel set d’esordio contro Dalma Galfi. E così il cammino della giocatrice nata a Roma continuerà con un secondo turno di ben altro spessore e rivale quando avrà di fronte Sorana Cirstea, 36 anni e numero 26 del mondo: nella sua stagione del ritiro, la rumena giocando a mente libera sta raggiungendo il proprio best ranking.

Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, battuta in maniera abbastanza netta contro Alycia Parks. La statunitense, proveniente dalle qualificazioni, si è imposta con un netto 6-3 6-2 trovando spesso modo di sfondare di potenza il gioco a ribattere della marchigiana, la quale subito il break del 5-3 nel primo parziale ha cominciato a scollegare i fili del proprio gioco e lasciare sempre più campo alla grande intensità della rivale, non proprio a suo agio sui campi in terra battuta ma che comunque a Madrid può contare sull’altura e una terra che pur non essendo “da indoor” (suo terreno preferito) può essere ancora una superifice più agevole.

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