WTA Madrid, tabellone: torna Sabalenka, Paolini nel suo quarto

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye

P. Stearns vs L. Boisson

M. Uchikima vs [Q]

bye vs [29] J. Cristian

[23] M. Bouzkova vs bye

[Q] vs K. Rakhimova

A. Zakharova vs C. Osorio

bye vs [14] N. Osaka

[11] B. Bencic vs bye

P. Marcinko vs [WC] V. Jimenez Kasintseva

B. Haddad Maia vs J. Bouzas Maneiro

bye vs [18] D. Shnaider

[30] H. Baptiste vs bye

[WC] K. Quevedo vs [WC] V. Williams

L. Siegemund vs I. C. Begu

bye vs [8] J. Paolini

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] I. Swiatek vs bye

[Q] vs D. Kasatkina

E. Cocciaretto vs [Q]

bye vs [31] A. Li

[24] L. Fernandez vs bye

[WC] P. Badosa vs J. Grabher

[WC] R. Montgomery vs M. Linette

bye vs [15] I. Jovic

[9] M. Andreeva vs bye

[Q] vs K. Birrell

[Q] vs A. Tomljanovic

bye vs [22] A. Kalinskaya

[28] Wang Xinyu vs bye

T. Maria vs [WC] L. Samson

A. Bondar vs V.. Golubic

bye vs [7] E. Svitolina

3° QUARTO DEL TABELLONE

[5] J. Pegula vs bye

T. Townsend vs K. Boulter

Y. Putintseva vs T. Valentova

bye vs [26] M. Kostyuk

[17] C. Tauson vs bye

M. Frech vs K. Siniakova

C. McNally vs [Q]

bye vs [10] V. Mboko

[14] L. Noskova vs bye

T. Gibson vs E. Arango

J. Tjen vs M. Sakkari

bye vs [20] L. Samsonova

[25] S. Cirstea vs bye

E. Jaquemont vs [Q]

O. Selekhmeteva vs [Q]

bye vs [3] C. Gauff

4° QUARTO DEL TABELLONE

[6] A. Anisimova vs bye

D. Yastremska vs S. Sierra

Z. Sonmez vs [WC] C. Martinez Cirez

bye vs [27] C. Bucsa

[19] E. Mertens vs bye

[Q] vs A. Eala

[PR] Ka. Pliskova vs [Q]

bye vs [12] E. Alexandrova

[16] M. Keys vs bye

Zhang S. vs E. Lys

O. Olynykova vs [Q]

bye vs [21] A. Ostapenko

[32] Zheng Q. vs bye

A. Krueger vs S. Kenin

E. G. Ruse vs A. Ruzic

bye vs [2] E. Rybakina

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