19 Apr 2026 18:55 - Senza categoria

WTA Madrid, tabellone: torna Sabalenka, Paolini nel suo quarto

di Diego Barbiani

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye
P. Stearns vs L. Boisson
M. Uchikima vs [Q]
bye vs [29] J. Cristian
[23] M. Bouzkova vs bye
[Q] vs K. Rakhimova
A. Zakharova vs C. Osorio
bye vs [14] N. Osaka
[11] B. Bencic vs bye
P. Marcinko vs [WC] V. Jimenez Kasintseva
B. Haddad Maia vs J. Bouzas Maneiro
bye vs [18] D. Shnaider
[30] H. Baptiste vs bye
[WC] K. Quevedo vs [WC] V. Williams
L. Siegemund vs I. C. Begu
bye vs [8] J. Paolini

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] I. Swiatek vs bye
[Q] vs D. Kasatkina
E. Cocciaretto vs [Q]
bye vs [31] A. Li
[24] L. Fernandez vs bye
[WC] P. Badosa vs J. Grabher
[WC] R. Montgomery vs M. Linette
bye vs [15] I. Jovic
[9] M. Andreeva vs bye
[Q] vs K. Birrell
[Q] vs A. Tomljanovic
bye vs [22] A. Kalinskaya
[28] Wang Xinyu vs bye
T. Maria vs [WC] L. Samson
A. Bondar vs V.. Golubic
bye vs [7] E. Svitolina

3° QUARTO DEL TABELLONE

[5] J. Pegula vs bye
T. Townsend vs K. Boulter
Y. Putintseva vs T. Valentova
bye vs [26] M. Kostyuk
[17] C. Tauson vs bye
M. Frech vs K. Siniakova
C. McNally vs [Q]
bye vs [10] V. Mboko
[14] L. Noskova vs bye
T. Gibson vs E. Arango
J. Tjen vs M. Sakkari
bye vs [20] L. Samsonova
[25] S. Cirstea vs bye
E. Jaquemont vs [Q]
O. Selekhmeteva vs [Q]
bye vs [3] C. Gauff

4° QUARTO DEL TABELLONE

[6] A. Anisimova vs bye
D. Yastremska vs S. Sierra
Z. Sonmez vs [WC] C. Martinez Cirez
bye vs [27] C. Bucsa
[19] E. Mertens vs bye
[Q] vs A. Eala
[PR] Ka. Pliskova vs [Q]
bye vs [12] E. Alexandrova
[16] M. Keys vs bye
Zhang S. vs E. Lys
O. Olynykova vs [Q]
bye vs [21] A. Ostapenko
[32] Zheng Q. vs bye
A. Krueger vs S. Kenin
E. G. Ruse vs A. Ruzic
bye vs [2] E. Rybakina

Dalla stessa categoria