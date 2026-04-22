WTA: Giorgi punta al rientro nel 2027

Ritiratasi un po’ dal nulla nel 2024, Camila Giorgi sta ora pensando a un altrettanto sorprendente rientro in campo. La tennista di Macerata, classe 1991, durante un “Q&A” su instagram, dove rispondeva alle domande dei suoi fan, ha detto “sì, nel 2027” alla richiesta se ci poteva essere l’eventualità di un suo ritorno ufficiale alle competizioni nel circuito WTA.

L’addio di Giorgi avvenne all’improvviso ormai due anni fa, a inizio maggio, quando poco prima di Roma il suo nome comparve nella lista dei tennisti ritirati sul sito dell’antidoping. Non ci fu annuncio, almeno inizialmente, ne commenti. Non si faceva vedere in campo da fine marzo, e così aveva di fatto detto “addio”. O almeno “arrivederci”.

Camila pare abbia intenzione di ripresentarsi nel circuito tra un anno circa, da mamma. È infatti alla diciannovesima settimana di gravidanza e facendo due conti il parto dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre. Provandoci a lanciare in un’ipotesi di rientro, si potrebbe pensare non prima quantomeno della stagione sulla terra battuta. Da un lato servirà tempo per riprendersi dalla maternità, dall’altro serviranno anche i sei mesi nel protocollo di reinserimento nel programma antidoping che abbiamo visto son stati necessari anche a Serena Williams per tornare nuovamente eleggibile.

Fa impressione che per due questioni abbastanza rilevanti, Giorgi non abbia fatto fin qui nulla più di un breve passo in avanti. Un ritiro nemmeno annunciato, un accenno al rientro in un momento coi fan su Instagram. Ci saranno vari step che la attenderanno, oltre all’antidoping, perché per quanto lei stia cercando di mantenere una buona forma anche proponendosi come allenatrice in un campus estivo in Spagna e progettando una futura accademia da gestire, l’eventuale rientro avverrebbe a pochi mesi dai 36 anni e potrebbe non riuscire a ottenere il bonus WTA sulla gravidanza, che permette alle giocatrici di congelare il ranking al momento dell’addio al tour in quanto lei si è semplicemente ritirata un anno e mezzo prima di divenire incinta. In sostanza, potrebbe dover ripartire da zero. Ha le qualità per non rimanere stagnante dei tornei “minori”, ma non potrà davvero contare su grossi aiuti come wild-card continue, cosa che altre big hanno invece ricevuto. E soprattutto, tolti casi rari, non è per nulla facile rientrare bene. Soprattutto in un’età in cui il fisico non è quello di vent’anni.

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