Rybakina: molto contenta di oggi, domani darò tutto

Elena Rybakina è la seconda finalista del WTA 500 di Stoccarda, cercando domani il secondo successo in Germania dopo quello del 2024. Contro di lei ci sarà Karolina Muchova, che in stagione l’ha sconfitta 6-2 4-6 6-4 nei quarti di finale del WTA 500 di Brisbane nella prima settimana del 2026.

La kazaka, in conferenza stampa, ha iniziato raccontando un po’ come sia riuscita a gestire la tarda conclusione di ieri con il recupero delle energie in vista di oggi: “Sono molto contenta di come sia andata oggi. Il primo set è stato molto equilibrato, poi da quando ho preso il comando mi son sentita sempre più a mio agio. Entravo coi piedi dentro al campo, giocavo più aggressiva. Ieri ho finito e sono andata a dormire verso le 2, per fortuna oggi la partita non era così presto, così ho potuto dormire fino a mezzogiorno. È sempre qualcosa che può segnarti, alle volte il corpo reagisce diversamente. Mi son svegliata un po’ indolenzita oggi, ma credevo peggio”.

Su come gestire questi momenti: “Ormai sono nel tour da un po’, ho vinto abbastanza, ho perso finali importanti… Credo di avere da parte una buona dose di esperienza. E ho un gran team con me, che mi aiuta tanto con la motivazione, mentalmente. Se sei un po’ giù di morale, un po’ frustrata, loro riescono a sollevartelo. Poi ognuno è diverso, ma fin qui son felice della maniera in cui tutto sta andando e come sono sistemata”. E sul match di ieri in cui ha dovuto salvare match point: “Sono una persona generalmente calma, ma ieri a inizio partita mi stavo abbastanza lasciando andare. Ero molto negativa. Quando poi nel secondo parziale mi sono un po’ risistemata e ho cercato di rimettermi a pensare punto dopo punto perché se continuavo in quel modo poi andava tutto male. Poi ho avuto anche fortuna, perché quando sei sotto match point hai bisogno di quello a volte, come a volte ho perso da match point sopra. Stavolta è andata dalla mia”.

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