Swiatek annuncia Roig e si allena con Nadal

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
Nella giornata del 31 marzo L’Equipe aveva anticipato tutti dissipando le nubi sul nuovo coach di Iga Swiatek, che oggi a sua volta ha confermato l’indiscrezione: sarà Francisco Roig, meglio noto per esser stato al fianco di Rafael Nadal dal 2005 al 2022.
Roig, dopo aver interrotto la collaborazione lunghissima e ricca di successi con Nadal, aveva avuto breve esperienze prima con Matteo Berrettini, poi con Emma Raducanu prima di iniziare a febbraio un nuovo progetto al fianco di Arthur Fils. La collaborazione tra i due, però, è durata appena un mese e ora lo spagnolo è stato ufficialmente annunciato anche dalla ex numero 1 del mondo.
Swiatek, a caccia di una scossa e di una riscossa dopo le ultime settimane poco soddisfacenti, è in campo in questi giorni all’accademia di Rafael Nadal a Maiorca e proprio col maiorchino sta trascorrendo del tempo in campo ad allenarsi. Da capire, semmai, se Rafa sia solo un ospite fin qui o se avrà davvero un ruolo nel nuovo team che sta nascendo vista la ben nota adorazione pura che Iga prova per il 22-volte campione Slam, definito anche in una recente intervista il più grande di tutti. Lei invece andrà ora a caccia di una ripartenza sulla sua superficie preferita, che dovrà essere il vero inizio di stagione per lei nel 2026.
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