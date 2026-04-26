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26 Apr 2026 21:09 - Senza categoria
A Madrid ancora problemi per il virus: Gauff vince con la nausea
di Diego Barbiani
Il WTA 1000 di Madrid sta perdendo pezzi a causa di un virus gastrointestinale che ha costretto inizialmente al forfait Madison Keys e che ha poi colpito Iga Swiatek (e Marin Cilic nel torneo maschile). Oggi a ritirarsi prima dell’inizio della giornata è stata Liudmila Samsonova, mentre Coco Gauff ha avuto una brutta gatta da pelare contro Sorana Cirstea anche per uno stato fisico abbastanza provato.
La statunitense ha rimontato la rumena, vincendo 4-6 7-5 6-1, ma tra le varie difficoltà avute a un certo punto è parsa come mettersi una mano davanti alla bocca per tenere dentro di sé quanto poi è stato espletato poco dopo a bordo campo. Una volta vinto il secondo parziale, ha approfittato anche del calo importante di energie che la sua avversaria ha avuto e nel set decisivo ha potuto gestire meglio le energie rimaste per approdare così agli ottavi di finale dove affronterà Linda Noskova, che non è nemmeno scesa in campo oggi visto che la sua avversaria, Samsonova, si è ritirata ancor prima di scendere in campo sempre per lo stesso problema.
Il torneo femminile, comunque, continua a perdere pezzi: un’altra top-10 che ha lasciato il tabellone è la finalista del 2022 Jessica Pegula, battuta 6-1 6-4 contro Marta Kostyuk non sfruttando ben 10 palle break complessive. L’ucraina, così, al quarto turno affronterà Caty McNally, a sua volta vittoriosa in rimonta contro Katerina Siniakova (avanti 4-2 nel set decisivo e sconfitta 6-3 2-6 7-6). Per le ceche, buona giornata invece per Karolina Pliskova che a sua volta ha recuperato un 1-4 di svantaggio nel set decisivo contro Elise Mertens (7-5 2-6 7-6) e affrotnerà ora un’altra sorpresa come Solana Sierra, addirittura vittoriosa dopo un primo parziale con appena 7 punti vinti su 31 giocati contro Zeynep Sonmez (0-6 6-3 6-2).
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