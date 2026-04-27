WTA Madrid: Sabalenka ai quarti. Andreeva rischia, Gauff crolla

Giornata abbastanza caotica a Madrid, nel torneo WTA 1000, con tante partite che hanno rappresentato delle difficoltà per le big e non tutte sono state capaci di superarle.

Aryna Sabalenka, pur perdendo un tiebreak (cosa ormai rara per lei) si è risollevata contro Naomi Osaka e dopo due set abbastanza equilibrati ha saputo imporsi alla distanza per 6-7(1) 6-3 6-2. Aveva anche un break di ritardo nel secondo parziale, subito recuperato, e il game in risposta che ha spaccato la situazione è arrivato con la giapponese che era avanti 40-0.

Per la numero 1 del mondo è la vittoria numero 150 in 200 partite nei WTA 1000, e con buone prospettive di aumentare quel dato già dai prossimi giorni visto come delle maggiori rivali nessuna stia davvero brillando. Per la numero 14 del seeding, come unica piccola nota positiva, c’è stato un atteggiamento generale abbastanza diverso rispetto alle uscite di marzo. Oggi non cambia granché nel grande schema delle cose: era una sfida abbastanza impervia per lei e non ha ribaltato il pronostico, ed è probabile che non sia nemmeno troppo contenta di perdere, ma potrebbe trarre quella fiducia che le è a lungo mancata.

Sabalenka, martedì, affronterà una delle “intruse” nei quarti di finale. Contro di lei ci sarà Haley Baptiste, numero 30 del seeding e capace di ribaltare il pronostico dopo la sfida contro Jasmine Paolini anche contro Belinda Bencic. 6-1 6-7(14) 6-3 il punteggio per la statunitense, che trova così il suo miglior risultato della carriera nei grandi tornei.

L’altro quarto di finale della parte alta sarà tra Leylah Fernandez e Mirra Andreeva. La canadese a inizio giornata ha superato 6-3 6-2 Ann Li, mentre la ormai diciannovenne ha faticato ben più del previsto contro Anna Bondar, riuscendo a spuntarla solo per 6-7(5) 6-3 7-6(5) in circa tre ore, con un terzo set dominato fino al 5-1 per poi perdere completamente il controllo di colpi, gioco e tranquillità fino a vedersi rimontata per decidere tutto nel tiebreak decisivo. Per sua fortuna, è riuscita a chiudere al secondo match point.

Nella parte bassa, invece, la grande notizia è la sconfitta pesante di Coco Gauff. La finalista del 2025 è stata battuta 6-4 1-6 7-6(5) contro Linda Noskova, con la ceca che era indietro anche di un doppio break (1-4) nel parziale decisivo. E così Noskova affronterà ora la vincente del match tra Marta Kostyuk e Caty McNally, mentre l’ultima sfida vedrà Karolina Pliskova (6-4 6-3 a Solana Sierra) attendere una tra Anastasia Potapova ed Elena Rybakina.

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