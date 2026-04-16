Stoccarda: Rybakina e Gauff ai quarti, sfida Swiatek-Andreeva

Giornata molto più tranquilla a Stoccarda, dove l’esordio delle prime due favorite del seeding ha visto Elena Rybakina e Coco Gauff avanzare ai quarti di finale dopo due partite diverse nello sviluppo ma entrambe concluse in due parziali.

Nel WTA 500 tedesco, la kazaka si è imposta 6-3 6-4 contro Diana Shnaider sfruttando un’ottima giornata del suo servizio e buona solidità da fondo contro un’avversaria neanche comoda come prima partita in stagione sulla terra battuta tra imprevedibilità generale e colpi mancini. Un break sul 2-1 nel primo parziale e uno sul 4-4 nel secondo hanno fatto la differenza e venerdì Rybakina affronterà la vincente dell’ultimo match di giornata tra Zeynep Sonmez e Leylah Fernandez.

Gauff invece ha faticato di più nel primo set, cominciando a carburare soltanto indietro 0-3 e doppio break per Liudmila Samsonova, con l’italo-russa che colpiva alla grande la palla e spesso la lasciava ferma. C’è anche da dire che, come faceva notare Coco stessa, tra tutti i tornei sul rosso questo è dove si trova peggio. Non sente mai troppo bene gli appoggi, perdendo un po’ troppo l’equilibrio e oggi per una serie di fattori è stata abbastanza in affanno fino al finale del primo parziale. Ha cercato di cambiare volto alla partita facendola diventare più fisica, ma sul 4-4 alcuni brutti errori davano la chance a Samsonova di chiudere il parziale. Liudmila, invece, non solo non ci riusciva ma crollava del tutto raccogliendo la miseria di due punti su 14 successivi giocati. Nel secondo parziale Gauff ha saputo continuare col piede giusto, sbagliando molto meno e portando molto più spesso un’avversaria discontinua e fallosa fino a perdere del tutto contatto con la partita e al 7-5 6-1 conclusivo. Ai quarti di finale avrà Karolina Muchova, che si è spenta nel primo parziale ma ha ribaltato la sfida contro Elise Mertens (1-6 6-3 6-0) e che non ha mai battuto la numero 2 del seeding su sei confronti diretti.

Ad affrontare Iga Swiatek, invece, ci sarà Mirra Andreeva dopo il 7-6(3) 6-3 ai danni di Alycia Parks. Qualche break di troppo nel primo parziale, complice anche l’assoluta imprevedibilità della statunitense, anche più estrema per certi tratti di Aljona Ostapenko ieri e che risaliva nel primo parziale dal 4-5 40-30 fino al 6-5, non riuscendo però a fare come la lettone che lì si era presa la frazione. Lei invece al tie-break è scivolata subito dietro 1-5 e ha perso al decimo punto, con Andreeva che nel secondo parziale è sembrata gestire meglio le folate che arrivavano dall’altra parte della rete e l’allungo sul 5-2 è stato il preludio alla chiusura. Il bilancio degli scontri tra lei e Swiatek è di 2-1 per Mirra che a inizio 2025 si era imposta sia a Dubai sia a Indian Wells. Il quarto e ultimo quarto di finale vedrà di fronte Elina Svitolina e Linda Noskova.

Risultati

[1] E. Rybakina b. D. Shnaider 6-3 6-4

L. Fernandez vs [Q] Z. Sonmez

[6] M. Andreeva b. [Q] A. Parks 7-6(3) 6-3

L. Noskova b. [8] E. Alexandrova 6-1 6-1

[7] K. Muchova b. E. Mertens 1-6 6-3 6-0

[2] C. Gauff b. L. Samsonova 7-5 6-1

Dalla stessa categoria