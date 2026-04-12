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12 Apr 2026 17:29 - ATP
Sinner batte Alcaraz a Montecarlo e si prende il numero 1!
di Roberto Bartolozzi
Jannik Sinner torna in vetta al ranking mondiale battendo con pieno merito il rivale di sempre, Carlos Alcaraz, nella finale di Montecarlo. L’azzurro si è imposto 7-6, 6-3 in 2 ore e 14 minuti, conquistando per la prima volta il titolo nel Principato. Avvio in salita per Sinner: Alcaraz ha piazzato subito il break portandosi sul 2-0. L’altoatesino ha reagito con un immediato controbreak e, tenendo il servizio, è passato avanti 3-2. Da lì il set è proceduto in equilibrio fino al tie-break. Pur avendo avuto fino a quel momento una percentuale di prime sotto il 50%, Sinner ha ritrovato precisione al momento decisivo: sette prime palle in campo e tie-break chiuso 7-5. Nel secondo parziale lo spagnolo ha strappato di nuovo la battuta nel terzo gioco, ma Sinner non si è scomposto: controbreak nel quinto game per il 3-3, quindi un ulteriore allungo nel turno di risposta successivo per il 5-3. Nell’ultimo gioco, due errori di “Carlitos” hanno portato subito Sinner sul 30-0; poi 40-15 e, con un servizio vincente, la chiusura del match e il trionfo monegasco, con annesso ritorno sul trono del tennis mondiale. Il cammino dell’azzurro continua a stupire: ha inanellato tre successi consecutivi nei Masters 1000, a Indian Wells, Miami e Montecarlo, trasformando in un lontano ricordo le battute d’arresto di Australian Open e Doha. Ora l’obiettivo si sposta su Roma e Parigi: nella capitale l’Italia attende un campione dal 1976, dai tempi di Adriano Panatta; al Roland Garros, invece, resta viva l’amarezza per i due match point sprecati lo scorso anno contro il solito Alcaraz. Intanto l’emozione di ascoltare l’inno nazionale risuonare nel Principato suggella una giornata storica per Sinner e per il tennis italiano.
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