WTA Miami: Sabalenka, è Sunshine Double

Aryna Sabalenka diventa la quinta tennista nella storia dell’Era Open a completare il Sunshine Double, ossia la vittoria di Indian Wells e Miami, dopo Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek, ultima a fare doppietta nel 2022.

Un trionfo che quest anno era nell’aria nel momento in cui la numero 1 ha rotto il tabù di Indian Wells, vincendo due settimane fa una partita combattutissima in finale contro Elena Rybakina, cancellando pure un match point nelle fasi concitate del tie-break del terzo set. Stavolta, in Florida, non ha dovuto spingersi così in là sebbene Coco Gauff le abbia dato gli ormai consueti grattacapi portandola fino al parziale decisivo, lì dove però la leader del circuito WTA ha completato l’opera col 6-2 4-6 6-3 finale.

Nel tredicesimo confronto tra le due, Sabalenka per la prima volta è passata a condurre contro la statunitense per 7-6 frutto di una sfida dove ha avuto per lunghi tratti il pallino del gioco tra le mani e si è ripresa comunque molto bene dal secondo set sfuggitole dopo tanta lotta, fattore che in passato le aveva dato spesso grandi grattacapi. Aryna, nel primo parziale, dava sempre la sensazione di controllare gioco e ritmo, prendendo facilmente campo col proprio dritto ogni qual volta si giocasse sulla diagonale, mentre non sempre era precisa col rovescio, trovando anche difficoltà quando le arrivava una palla piuttosto carica dal dritto della rivale. Un po’ il tema solito di queste sfide che si rincorrono da tanto e con pochi spunti che sono variati fin qui. Coco poteva forse fare di più in risposta nel primo parziale nel momento in cui, sotto 1-3, riemergeva da un lungo game al servizio salvando 5 chance di break ma non aveva vere contromisure e Sabalenka a sua volta gestiva con agio fino al doppio break che è valso anche il parziale.

Nel secondo, invece, la lunga fase di copertura e solidità da fondo ha mandato nel pallone la numero 1 del mondo, che ha mancato il break sia sull’1-1, sia sul 2-2, sia sul 3-3. Le chance mancate han pesato e così, al servizio per rimanere nel parziale, è crollata in quella che sarà anche una delle due sole chance concesse alla battuta. Potevano aprirsi scenari già visti, come nella finale dello US Open 2023, ma Gauff ha completamente sbagliato il primo game in apertura di terzo set e al di là del break subito ha anche dato modo alla rivale di prendere subito vantaggio e schiarire la mente dopo gli affanni del set precedente.

Sono così già tre i titoli in stagione per Sabalenka, dopo Brisbane e Indian Wells. Ha mancato la vittoria all’Australian Open, ma ha già messo tante cose in chiaro verso tutto il resto del gruppo.

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