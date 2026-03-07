WTA Indian Wells: Paolini, rimonta vincente

Jasmine Paolini è l’unica italiana in tabellone a Indian Wells, terzo WTA 1000 della stagione e nei fatti primo vero appuntamento di livello del circuito femminile che comincia la sua lunga corsa fino a Wimbledon, con non più di un paio di settimane a separare ‘1000’ da Slam e il bonus-Stoccarda in mezzo, con il WTA 500 tedesco che ha già annunciato la presenza di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e la stessa Paolini, in attesa dell’entry list ufficiale che si annuncia ancora una volta molto piena di big.

La toscana, che non sta riuscendo ad avere continuità in questa prima parte di 2026 è stata ancora impegnata in un match molto delicato, con l’esordio a Indian Wells tramutatosi nella più consueta battaglia di tre set contro Anastasia Potapova, la stessa oltretutto che l’aveva sconfitta proprio su questi campi negli ottavi di finale del 2024 (anche lì, in tre set). Le caratteristiche da lottatrice di quest’ultima, unito al momento un po’ altalenante della numero 7 del seeding, han dato vita a un 6-7(5) 6-2 6-3 in due ore e mezza di gioco con tanto equilibrio e scambi di break nel primo parziale: 2-0 Potapova, 4-2 Paolini, 7-6 Potapova. Pesantissimo, sotto questo aspetto, il game che ha visto Jasmine salvare uno 0-40 sul 2-1 Potapova nel set decisivo, prima di un importante turno di battuta (sul 3-2) vinto a zero che ha spostato l’inerzia dalla sua. Al terzo turno affronterà Ajla Tomljanovic, che ha travolto la numero 30 del seeding Wang Xinyu 6-3 6-1.

Tra le teste di serie, è andata male a diverse: fuori la n.11 Ektaterina Alexandrova (6-3 7-5 per Taila Gibson), la n.21 Diana Shnaider (6-2 7-6 per Sorana Cirstea), la n.29 Maya Joint (0-6 6-4 7-5 per Jaqueline Cristian) che non sarà dunque la prossima avversaria di Aryna Sabalenka. La numero 1 del mondo ha fatto il suo rientro in campo dopo oltre un mese dalla sconfitta in finale all’Australian Open e ha conquistato l’ottantaduesimo successo su 100 partite da leader della classifica mondiale. Un buon rientro, con un 6-4 6-2 contro Himeno Sakatsume, qualificata ventiquattrenne giapponese numero 136 del mondo. Dopo un break immediato, Sabalenka ha condotto in porto il primo set con buon agio, senza mai perdere più di un punto al servizio a eccezione del game sul 3-2 (due, facendo salire la rivale a ’30’) e dilagando poi nel secondo parziale dove game dopo game Sakatsume faceva sempre più fatica a gestire un livello maggiore della rivale.

Tra le sorprese, fuori la numero 18 del seeding Iva Jovic, protagonista di un ottimo inizio di stagione e grande attesa in quello che di fatto è il torneo di casa. La californiana, di origine serba, è stata superata in rimonta 4-6 7-6(4) 6-3 da Camila Osorio, che sarà dunque la prossima avversaria di Naomi Osaka, impostasi in precedenza 7-5 6-2 contro Victoria Jimenez Kasintseva.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [Q] H. Sakatsume 6-4 6-2

J. Cristian b. [29] M. Joint 0-6 6-4 7-5

C. Osorio b. [18] I. Jovic 4-6 7-6(4) 6-3

[16] N. Osaka b. [Q] V. Jimenez Kasintseva 7-5 6-2

[10] V. Mboko b. K. Birrel 6-4 7-6(5)

[23] A. Kalinskaya b. Z. Sonmez 6-4 7-6(4)

[25] E. Raducanu b. [Q] A. Zakharova 6-1 6-3

[6] A. Anisimova b. A. Blinkova 5-7 6-1 6-0

[4] C. Gauff b. K. Rakhimova 6-3 7-6(5)

D. Yastremska vs [31] A. Eala

S. Cirstea b. [21] D. Shnaider 6-2 7-6(0)

[14] L. Noskova b. J. Bouzas Maneiro 6-3 6-3

[Q] T. Gibson b. [11] E. Alexandrova 6-3 7-5

[17] C. Tauson b. Y. Putintseva 7-6(9) 6-2

A. Tomljanovic b. [30] Wang X. 6-3 6-1

[7] J. Paolini b. A. Potapova 6-7(5) 6-2 6-3

