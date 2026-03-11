Swiatek travolge Muchova, bene Pegula contro Bencic

Dopo la bella vittoria al terzo turno contro Maria Sakkari, vendicando anche la sconfitta di Doha, Iga Swiatek si è imposta ancor più nettamente oggi contro chi ha vinto proprio il WTA 1000 del Qatar: Karolina Muchova.

Un altro dei match di quarto turno del WTA 1000 di Indian Wells femminile è finito senza alcun equilibrio, con la numero 2 del seeding a imporsi 6-2 6-0 replicando un po’ il 6-1 6-1 di 12 mesi fa sempre su questi campi, a dimostrazione probabilmente di come in questo contesto le condizioni rendono abbastanza difficile la vita alla ceca, mai davvero a suo agio contro la polacca ma che raramente la si vede così in affanno.

Oggi Swiatek ha avuto quasi tutto funzionante, al di là forse di alcune risposte un po’ troppo rischiate e a cui forse dovrà porre attenzione più avanti nel torneo. L’atteggiamento in campo però era buono, propositivo soprattutto col dritto e con quella sensazione di marine nei vari cambi di lato che le davano ancor più sicurezza pur tenendola a un ritmo elevato. Il primo break della partita è giunto sul 3-2 in suo favore, e da lì in avanti Muchova si è arresa molto rapidamente faticando tanto a gestire i rimbalzi così alti e carichi di spin che arrivavano, forzando col dritto e ricavando pochissimo.

Ai quarti di finale la campionessa del 2022 e 2024 avrà di fronte Elina Svitolina, con la numero 9 del seeding che ha approfittato del ritiro di Katerina Siniakova quando il punteggio era comunque 6-1 1-0 in suo favore. Avanza tra le migliori otto anche Jessica Pegula, che in precedenza si era liberata di Belinda Bencic 6-3 7-6(4) candidandosi ancora una volta a un piazzamento piuttosto importante data una condizione generale che in questi turni di torneo ormai in maniera continua sembrano mostrare una continuità e una facilità di colpi invidiabile.

Risultati

[5] J. Pegula b. [12] B. Bencic 6-3 7-6(4)

S. Kartal vs [3] E. Rybakina

[9] E. Svitolina b. K. Siniakova 6-1 1-0 rit.

[2] I. Swiatek b. [13] K. Muchova 6-2 6-0

