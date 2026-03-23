Swiatek saluta Fissette: “Grazie per tutto quello che hai fatto”

È finita tra Iga Swiatek e Wim Fissette, e ad annunciarlo è stata proprio la tennista polacca con un lungo post sul proprio profilo Instagram con la successiva risposta del belga. Ha pesato tanto sulla valutazione attuale l’ultimo periodo molto altalenante e le ultime cocenti delusioni dell’ex numero 1 del mondo, che a Miami ha raggiunto forse il punto più negativo con la sconfitta all’esordio contro Magda Linette, evento che non accadeva da cinque anni.

Nelle ultime 48 ore c’erano voci di un possibile cambio alla guida del team della polacca e ora è divenuto realtà: “Alle volte la vita e lo sport portano momenti come questo… Miami è stata molto complicata per me. Mi sento dispiaciuta, con amarezza e senso di responsabilità per la mia performance in campo. […] Detto ciò, dopo molti mesi di lavoro assieme io e Wim Fissette prenderemo strade diverse. È stato un periodo molto intenso, pieno di sfide e molte esperienze importanti. Sono grata del suo supporto, esperienza e tutto quanto abbiamo raggiunto assieme, compreso uno dei miei più grandi sogni sportivi. Wim, grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato e per le lezioni che ho appreso grazie a te. Ti auguro tutto il meglio, sia professionalmente che personalmente. Il resto del mio team non cambierà. So che ci sono molte domande ma vi farò sapere tutto a tempo debito. Ora voglio prendere del tempo per me, digerire questo cambiamento e prepararmi al prossimo capitolo”.

Fissette, a sua volta, ha scritto: “Non sai mai dove la vita potrà portarti e chi incontrerai lungo il cammino. Nel 2018 ho incontrato Iga alla cena dei vincitori di Wimbledon, quando ha vinto il torneo juniores. Sette anni dopo, abbiamo vinto insieme quello dei grandi. Bella storia. Entrambi volevamo di più, ma abbiamo condiviso momenti importanti assieme. Iga, ora voglio augurarti il meglio per il tuo futuro e sono certo che lo otterrai. E un grazie speciale anche a tutti i tifosi di Iga, alla comunità polacca, per il grande supporto che ci han dato. Ho incontrato molti di voi di persona e ho capito la grande passione che avete per questo sport.”.

I due avevano iniziato a lavorare assieme poche settimane dopo la fine dello US Open 2024, in un periodo in cui Swiatek era ferma per l’iniziale sospensione per doping. Fissette aveva creduto alla sua versione e aveva accettato di collaborare anche a costo di vedere il lavoro interrotto nel caso di una sentenza diversa. Non è stato un periodo facile, ed entrambi sembrano riconoscerlo in maniera più o meno chiara. A gennaio 2025 Iga ha giocato un mese quasi perfetto andando a un punto dalla finale dell’Australian Open, poi dalla trasferta in Medio Oriente sono arrivate le prime difficoltà anche a causa della sentenza doping che pur avendo fermato la polacca per un breve periodo riconoscendone la quasi assoluta innocenza, gli effetti di quella vicenda hanno avuto un’onda lunga importante e sono cominciate ad arrivare brutte sconfitte (nei modi, più che nel punteggio) fino alla prematura uscita dal Foro Italico. Da quel momento, le cose sembravano cambiare con una crescita importante nel rendimento già vista a Parigi e poi emersa del tutto nella stagione su erba col successo perentorio a Wimbledon e, più avanti, a Cincinnati: due dei tornei più complicati per Swiatek.

Purtroppo per loro, dallo US Open in avanti le cose non hanno funzionato. Prima l’infortunio al piede e la stanchezza di fine stagione, poi l’inizio di 2026 segnato da alti e bassi continui. Belle prestazioni e sconfitte pesanti, senza mai un vero segnale di continuità. La conferenza stampa post sconfitta a Miami ha messo bene in chiaro il momento: c’è voglia di cambiare qualcosa nel gioco, ma E così la decisione di cercare un’altra via e prepararsi per la stagione sulla terra battuta, che al momento dovrebbe ricominciare da Stoccarda nella settimana dal 12 aprile.

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