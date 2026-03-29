30 Mar 2026 01:32 - ATP

Sinner Sunshine Double, e il numero uno del mondo è a un passo

di Redazione

Dopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner vince anche il torneo di Miami e realizza il ‘Sunshine double’.

In finale l’azzurro ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka 6-4 6-4. Se Jannik vincerà a Montecarlo, indipendentemente dal risultato di Alcaraz (che difende il titolo) tornerà n.1 del mond.

Dalla stessa categoria