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15 Mar 2026 22:14 - Senza categoria
Sabalenka si prende Indian Wells: Rybakina battuta salvando match point
di Diego Barbiani
Aryna Sabalenka è riuscita a fermare la serie negativa contro Elena Rybakina battendo la kazaka nella finale del WTA 1000 di Indian Wells per 3-6 6-4 7-6(6) in due ore e mezza di gioco. Per la numero 1 del mondo è il primo successo in carriera in California, dopo le finali perse nel 2023 e 2025, mentre la recente campionessa dell’Australian Open non ha saputo ripetere l’exploit nel deserto del 2023.
La partita è stata lunga, equilibrata e divenuta molto tesa nelle fasi conclusive, con Rybakina che è risalita da 3-5 e ha salvato sei chance di break sul 5-5, riuscendo ad arrivare fino al match point sul 6-5 nel tie-break e col servizio a disposizione. Malgrado questo, però, a livello fisico era molto in affanno per il gran caldo che c’era in campo e sul finale di gara sembrava giocare sempre più di fretta e senza controllo.
Per Sabalenka è una vittoria d’oro, anche perché le sconfitte nelle finali “pesanti” sono ormai tante e in molte di queste è stata lei a subire una sconfitta per una manciata di punti nel set decisivo. Soltanto a gennaio, era avanti 3-0 nel parziale decisivo contro la stessa Rybakina prima di subire il rientro dell’avversaria. O come dopo un’annata quasi perfetta a livello di tiebreak, nel 2025 le sia mancato proprio quel momento nella finale delle WTA Finals in cui la stessa Rybakina le diede un netto 6-0.
Son sempre loro due, ormai da diversi mesi, a monopolizzare i grandi tornei sul cemento. E ora si va a Miami, dove Sabalenka è campionessa in carica e Rybakina è andata due volte vicina al titolo negli ultimi anni. E così si riparte.
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