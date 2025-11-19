Infinito Hewitt: a 44 anni torna in campo e vince in doppio con il figlio Cruz

Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il figlio 16enne Cruz, attualmente numero 759 nel ranking ATP. Il duo padre-figlio, omaggiato di una wild card, ha esordito con una vittoria schiacciante per 6-0 6-1 sui connazionali Hayden Jones e Pavle Marinkov in soli 46 minuti. Per Hewitt si è trattato di un ritorno in campo a cinque anni dal ritiro ufficiale: il suo ultimo match risaliva all’Australian Open 2020, quando fu eliminato al primo turno del torneo di doppio in cui partecipava in coppia con Jordan Thompson.

