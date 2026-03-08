Paolini, altra vittoria di fatica. Osaka-Sabalenka agli ottavi

Jasmine Paolini è negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells, ma la toscana dopo le due ore e mezza dell’esordio contro Anastasia Potapova si è dovuta impegnare per la stessa durata di tempo contro Ajla Tomljanovic. 7-5 5-7 6-1 il punteggio finale che ha dato ragione alla numero 7 del seeding californiano, che malgrado quel set conclusivo vinto dilagando ha faticato e non poco nelle prime due ore di gara.

Il momento fondamentale, alla fine, è stato non perdere il controllo quando era indietro 2-4 nel primo parziale, riuscendo a riemergere e contrastare al meglio l’aggressività dell’australiana, la quale pur partendo molto meglio nel secondo si è dovuta trascinare la situazione fino al dodicesimo game e le tante energie (soprattutto mentali) spese in quel frangente hanno segnato il resto dell’incontro pur tra gli sguardi poco contenti dell’azzurra. Paolini, però, al quarto turno avrà un piccolo regalo dal tabellone: non Clara Tauson, ma Talia Gibson. La qualificata australiana, infatti, dopo la pesante vittoria contro Ekaterina Alexandrova si è ripetuta anche contro la numero 17 del seeding a cui non son bastati ben 28 ace, prevalendo 7-6(2) 4-6 6-4.

Aryna Sabalenka anche oggi ha avuto una prestazione abbastanza agevole contro Jaqueline Cristian, battuta 6-4 6-1. Al prossimo turno, affronterà Naomi Osaka che ha battuto invece Camila Osorio 6-1 3-6 6-1. Singolare che fin qui l’unica sfida tra la numero 1 del mondo e la giapponese è stata negli ottavi di finale dello US Open 2018: quella fu allora l’unica partita in cui Naomi perse un set in tutto il torneo, in quello che fu il suo primo successo Slam della carriera. E in quel momento storico sembravano le due giocatrici destinate a contendersi tanti titoli di quello spessore, con una partita appassionante e con Osaka che dovette rientrare in più occasioni da un break di ritardo nel set decisivo, chiudendo 6-4. Per un’incredibile serie di sfortune, questa sfida non si è più ripetuta per otto anni.

