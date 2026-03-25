Muchova si conferma contro Mboko, in semifinale c’è Gauff

Come a Doha, praticamente con la stessa partita tirata e decisa da due set entrambi in volata, Karolina Muchova conquista la seconda semifinale stagionale in un WTA 1000 grazie al 7-5 7-6(5) contro Victoria Mboko e si qualifica per un posto tra le migliori quattro a Miami.

In Qatar a metà febbraio finì 6-4 7-5 per l’allora numero 19 del mondo, che nel frattempo si è riavvicinata tantissimo alla top-10 e che proprio con quel successo interrompeva un digiuno da titoli di ben 7 anni, e di nuovo la sfida si conferma più che interessante tra la giovanissima canadese che è sempre più presente nelle fasi calde dei tabelloni e l’estro della ceca, forse unica tennista ancora capace di giocare qualcosa di particolare e diverso a questi livelli.

La finale qatariota fu un mezzo capolavoro al servizio di Muchova, che soltanto a inizio secondo set ha avuto un leggero calo ma era prontamente risalita da 2-4. Oggi la situazione è parsa forse più delicata ma alla fine la ceca non ha mai perso la battuta e ha sempre fatto affidamento sul proprio gioco e il proprio tocco, con un break chiave nel primo parziale sul 5-5 e salvando un set point sul 4-5 30-40 nel secondo, scavando un solco importante a inizio del tie-break con la fuga sul 4-0 e il tentativo di rimonta per Mboko, coraggiosa e offensiva, che però non si è mai concretizzato davvero, fermata prima sul 4-5 e poi sul 5-6 quando aveva salvato un primo match point (in risposta).

Adesso, però, Muchova avrà l’ostacolo più duro. In semifinale ci sarà infatti Coco Gauff che ancora ha avuto bisogno di un terzo set, stavolta per battere Belinda Bencic, ma è avanti 5-0 nei confronti diretti contro la ceca e soltanto nell’ultimo precedente ha perso un parziale. La statunitense, che ormai vede il podio del ranking WTA a discapito di Iga Swiatek, si è imposta nella nottata italiana 6-3 1-6 6-3 contro la svizzera. Brutte le percentuali al servizio, soprattutto sulla seconda palla dove non arriva nemmeno al 40%, ma Coco è stata davvero brava dove contava: nella forza mentale, nel cancellare ogni situazione e continuare a giocare. Se il primo set si è subito spaccato con un 3-0 di margine, nel terzo è andata sotto di un break sul 2-3 ma da lì ha vinto due game pesantissimi: il primo dopo una lunga serie di vantaggi, il secondo risalendo da 15-30. Belinda, dopo il cambio campo, è divenuta lei nervosa e fallosa, mandando l’avversaria a servire per il match e chiudere la partita.

Risultati

[4] C. Gauff b. [12] B. Bencic 6-3 1-6 6-3

[13] K. Muchova b. [10] V. Mboko 7-5 7-6(5)

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