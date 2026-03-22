Miami, disastro Alcaraz: Korda lo elimina, Sinner ora sogna

Colpo di scena in Florida. Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e del seeding, è stato eliminato ai sedicesimi di finale dal “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Il tennista spagnolo si è arreso contro lo statunitense Sebastian Korda, 36 del ranking Atp e 32esima forza del tabellone, con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Altri risultati. Sedicesimi di finale: Taylor Fritz (Usa, 6) b. Reilly Opelka (Usa) 6-3 6-4; Tomas Martin Etcheverry (Arg, 29) b. Rafael Jodar (Esp) 7-5 6-4; Jiri Lehecka (Cze, 21) b. Ethan Quinn (Usa) 6-3 7-6 (6). (ITALPRESS).

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