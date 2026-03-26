Jannik Sinner spazza via Tiafoe e vola in semifinale

Jannik Sinner al Miami Open non conosce soste. Il numero 2 del ranking mondiale ha superato con autorevolezza lo statunitense Frances Tiafoe in due set, accedendo alle semifinali del prestigioso Masters 1000 della Florida.

Un successo netto che certifica il momento di forma straordinario dell’altoatesino, capace di allungare a 30 la notevole serie di set vinti consecutivamente nei tornei di questa categoria, iniziata al Masters di Shanghai dell’ottobre 2025: un record.

Alla vigilia, l’attesa per il quarto di finale era alta. Tiafoe, n. 20 ATP, si presentava dopo aver annullato due match point al terzo turno contro Jakub Mensik e aveva dichiarato di essere pronto a “soffrire”, promettendo di non fare sconti all’avversario. Sinner, invece, arrivava all’appuntamento forte di un percorso senza set concessi e di un bilancio nettamente favorevole nei precedenti: 4-1, con l’ultimo incrocio vinto nella finale di Cincinnati del 2024.

Il primo set è stato a senso unico. Sinner ha strappato subito il servizio all’americano: sotto 40-30, l’azzurro ha infilato tre punti consecutivi, imponendo da subito il suo ritmo. Sostenuto da una battuta incisiva e da passanti millimetrici, si è portato rapidamente sul 2-0 senza concedere punti nei propri turni di servizio. Dopo il primo game messo a segno da Tiafoe (2-1), l’italiano ha continuato a martellare con gli ace; incapace di reggere l’intensità dell’avversario, lo statunitense ha ceduto un altro break per il 4-1. In pieno controllo, Sinner ha chiuso il parziale in 31 minuti sul 6-2, suggellandolo con altri due ace.

Nel secondo set Tiafoe ha provato a opporre maggiore resistenza, cancellando una palla break in avvio e salendo 1-0. L’equilibrio, tuttavia, è durato poco: Sinner ha riequilibrato immediatamente con il suo decimo ace di giornata (1-1) e, nel terzo gioco, si è procurato tre palle break. Sfumate le prime due, l’americano ha capitolato sulla terza, con l’azzurro avanti 2-1. Da lì, Sinner non ha più arretrato: ha consolidato (3-1), ha gestito con pazienza l’unico game davvero complesso in risposta di Tiafoe senza concedere palle break (4-2), quindi ha accelerato fino al 5-2 e ha chiuso con autorità servendo per il match, siglando il 2-0 definitivo.

Con questa prova implacabile, Sinner si assicura un posto in semifinale. Resta inoltre apertissima la sua caccia al “Sunshine Double”, la doppietta Indian Wells–Miami nella stessa stagione, un traguardo titanico riuscito finora soltanto a sette giocatori nella storia del singolare maschile.

Il primatista assoluto è Novak Djokovic, capace di completare il “Sunshine Double” in quattro occasioni (2011, 2014, 2015, 2016). Alle sue spalle figura Roger Federer, autore della doppietta in tre edizioni (2005, 2006, 2017). Nell’albo d’oro compaiono anche Andre Agassi (2001), Marcelo Ríos (1998), Pete Sampras (1994) e Michael Chang, che nel 1992 è diventato il più giovane di sempre a riuscirci, a 20 anni e un mese.

Il primo in assoluto a centrare il “Sunshine Double” fu Jim Courier nel 1991, aprendo la strada a una delle imprese più prestigiose del tennis sul cemento americano.

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