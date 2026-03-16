È già Miami: per Alcaraz subito Fonseca, Medvedev e Mensik sulla strada di Sinner

Non sono nemmeno passate 24 ore dai vittoriosi tiebreak di Sinner e già ci si chiede se l’azzurro continuerà la sua rimonta contro Carlitos Alcaraz. Il tabellone pare avergli dato una mano, perché lo spagnolo avrà i suoi problemi immediatamente, dopo il bye di prammmatica. Il numero 1 del mondo infatti dovrà incrociare la racchetta proprio con Joao Fonseca, anche lui protagonista di due tiebreak contro Sinner, e che potrebbe provare a fare quel passettino in avanti che tutti ci auguriamo e che significherebbe anche un grande favore al tennis italiano. Fonseca dovrà prima liberarsi di Marozsan, che è anche un buon ostacolo per chi vuole arrivare preparato al match più importante (per lui) di questo spicchio di stagione. È andata molto meglio a Sinner, che potrà smaltire le fatiche di Indian Wells contro Dzumhur e Moutet, prima di cominciare a fare un po’ sul serio contro Rublev (o Norrie) e vedere se stavolta Mensik si presenterà all’appuntamento dei quarti. Sinner è di nuovo nella stessa parte di Zverev, numero 3 per il forfait di Djokovic, ma da quelle parti c’è Medvedev e se Daniil è davvero sulla via del recupero non è il caso di credere che ci sarà la rivincita. Per Medvedev, prima di Zverev, ci sarebbe Shelton, che sembra non riuscire più a progredire.

Tornando nella parte alta per Alcaraz, oltre a Fonseca, avrebbe Korda, Khachanov più che il nostro Darderi, agli ottavi, Draper ai quarti e Musetti, che ha l’occasione di salire al numero 4 del ranking, in semi. Non che le cose siano semplici per Lorenzo, che avrebbe sulla sua strada anche il derby con Cobolli ma se vuoi diventare numero 4 tanto di meglio non trovi.

Abbiamo accennato agli altri due italiani presenti tra le teste di serie, Darderi come detto, sulla strada di Khachanov, ma prima deve liberarsi di Giron. Per Cobolli ci saranno Dimitrov e un Tommy Paul un po’ in ribasso, prima dell’ottavo di finale contro Musetti. Da quelle parti si aggira anche Berrettini, che inizia con Muller e poi avrebbe Bublik, mentre Arnaldi esordirà contro Shevchenko e speriamo di vederlo con Shelton. Per i due si avvicina purtroppo il momento di lasciare la top100, speriamo non si scoraggino più del dovuto.

In conclusione, prima del solito riepilogo a partire dal terzo turno, gli occhi di tutti sono puntati su quei due: che o facciano apposta a non incontrarsi?

[1] C. Alcaraz (J. Fonseca) vs [32] S. Korda

[17] L. Darderi vs [14] K. Khachanov

[11] C. Ruud vs [21] J. Lehecka

[25] J. Draper vs [6] T. Fritz

[4] L. Musetti vs [29] T. M. Etcheverry (J. Brooksby)

[22] T. Paul vs [13] F. Cobolli

[10] A. Bublik (M. Berrettini) vs [24] V. Vacherot

[28] A. Fils vs [6] A. de Minaur (S. Tsitsipas)

[8] B. Shelton vs [31] U. Humbert

[18] F. Cerundolo vs [9] D. Medvedev

[16] A. Davidovich Fokina vs [20] L. Tien

[27] B. Nakashima vs [3] A. Zverev

[7] F. Auger Aliassime vs [26]A. Rinderknech

[19] F. Tiafoe vs [12] J. Mensik

[15] A. Rublev vs [23] C. Norrie

[30] C. Moutet vs [2] J. Sinner

Dalla stessa categoria