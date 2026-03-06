Berrettini salva l’onore, ma Zverev è troppo lontano

[4] A. Zverev b. M. Berrettini 6-3 6-4

Inutile girarci intorno o cercare scuse: il campo ha emesso un verdetto netto e per certi versi doloroso. Matteo Berrettini è apparso ancora troppo distante dai livelli necessari per impensierire un Alexander Zverev solido e centrato. Il punteggio finale di 6-4, 7-6 non racconta del tutto la fatica di un giocatore che, al momento, sembra aver perso la bussola del proprio gioco migliore. Il vero dramma tecnico della partita si è consumato sul lato del dritto, storicamente il “martello” con cui Matteo costruiva i suoi successi. Oggi quel colpo è stato un disastro costante: falloso, corto e privo di quella profondità che avrebbe dovuto tenere il tedesco lontano dalla riga di fondo. Senza la spinta del suo colpo migliore, Berrettini si è ritrovato nudo davanti alle bordate di Sascha, costretto a una difesa affannosa che non appartiene al suo DNA tennistico.

Il momento simbolo della crisi è arrivato nel secondo set, quando sul più bello la lucidità è venuta meno. Subire il break decisivo su un azzardatissimo serve & volley sulla seconda di servizio è stato il colpo di grazia, una scelta tattica che ha tradito l’insicurezza di chi non si sente più padrone dello scambio. Matteo deve fare i conti con un dritto da ricostruire e una fiducia tutta da ritrovare, la strada del recupero non passa solo dai muscoli, ma dal recupero di quel colpo fondamentale che oggi, purtroppo per lui, è stato il suo peggior nemico.

Dalla stessa categoria