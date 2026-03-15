Bentornato, Jannik! Sinner vince Indian Wells e si avvicina ad Alcaraz

Jannik Sinner conquista anche Indian Wells – trofeo che ancora gli mancava – battendo Danil Medvedev in una finale tiratissima che il tennista italiano ha fatto sua battendo il russo 2-0 ma con entrambi i set decisi al tie break: 7-6, 7-6.

Sinner si è imposto come detto per la prima volta sul cemento del torneo californiano: per l’azzurro si tratta del primo torneo

conquistato nel 2026.

Sinner ha lottato e ha “domato” non senza difficoltà il rivale, reduce dalla bella vittoria in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il capolavoro l’altoatesino l’ha fatto nel secondo tie break, quando era sotto 4-0 e ha vinto 4-7.

Questo successo nel “Bnp Paribas Open”, rilancia l’azzurro nella corsa verso la vetta del ranking internazionale. Per Sinner era la 34esima finale della carriera: in bacheca vanta ora 25 titoli, dei quali 4 Slam e sei Masters 1000.

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