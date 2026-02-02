Ranking ATP/WTA: Alcaraz allunga in vetta. Rybakina e Djokovic n. 3

Carlos Alcaraz allunga deciso in vetta al ranking ATP.

Il trionfo agli Australian Open (dove l’anno scorso era uscito nei quarti), unito all’eliminazione in semifinale del campione in carica Jannik Sinner, consente allo spagnolo di portare il suo vantaggio sull’italiano da 550 a 3350 lunghezze (13650 contro 10300).

Ora Sinner non avrà alcunché da difendere, e quindi tutto da guadagnare, fino agli Internazionali d’Italia. Sarà, comunque, tutt’altro che semplice riuscire a colmare l’ampio divario che adesso lo separa dal rivale, che a Melbourne è divenuto il più giovane tennista di sempre a realizzare il Career Grand Slam.

Sul gradino più basso del podio, ben distanziato dai due che lo precedono, risale Novak Djokovic (5280), che sorpassa Alexander Zverev (4605). L’inossidabile trentottenne serbo ha raggiunto la finale nel Major down under per l’undicesima volta, ma per la prima non è stato lui ad alzare il trofeo.

Si scambiano di posizione gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente settimo (+ 2) e nono (– 2): tra di loro resta il canadese Félix Auger-Aliassime, ottavo. Shelton era stato semifinalista l’anno scorso, mentre stavolta è uscito nei quarti.

Nei trenta, fanno registrare i rispettivi career high l’azzurro Luciano Darderi (23; + 2), giunto negli ottavi, lo statunitense Learner Tien (24; + 5), spintosi ai quarti, e il monegasco Valentin Vacherot (27; + 4), fermatosi al terzo turno.

Stabili i due italiani in top five: Sinner secondo e Lorenzo Musetti quinto. Seguono Flavio Cobolli (20; + 2), il già citato Darderi, Matteo Berrettini (58; – 1), Lorenzo Sonego (60; – 20), Matteo Arnaldi (65; 0) e Mattia Bellucci (74; + 2).

Oltre il centesimo posto troviamo Luca Nardi (106; + 2), Francesco Maestrelli (117; + 24 con il secondo turno a Melbourne dalle qualificazioni), Andrea Pellegrino (143; – 5), Giulio Zeppieri (153; + 3), Francesco Passaro (155; – 15), Matteo Gigante (163; – 11) e Stefano Travaglia (178; + 13).

Nel ranking WTA, Elena Rybakina, che agli Australian Open ha conquistato il secondo titolo Major in carriera (dopo Wimbledon 2022, che non assegnava punti per la classifica), risale al terzo posto (+ 2). Eguaglia così il proprio career high, stabilito il 12 giugno di due anni fa.

La kazaka tallona ormai da vicino Iga Swiatek, seconda (7610 contro 7978), che non è andata oltre i quarti. Ancora lontana la numero uno Aryna Sabalenka (10990), una volta di più costretta ad arrendersi nel match clou.

Compie il percorso inverso rispetto alla vincitrice Coco Gauff, che dalla terza scende in quinta posizione (– 2), mentre Amanda Anisimova si conferma quarta.

Scivola fuori dalla top ten Madison Keys (quindicesima; – 6), che si affacciava al torneo nelle vesti di campionessa uscente ed è stata eliminata negli ottavi. Ciò permette a Belinda Bencic (nona; + 1) di recuperare un posto malgrado l’uscita al secondo round e alla semifinalista Elina Svitolina (decima; + 2) di rientrare nell’élite mondiale.

Tra le venti migliora il primato personale la diciannovenne canadese Victoria Mboko (tredicesima; + 3), approdata agli ottavi, e debutta la diciottenne statunitense di origini serbe Iva Jovic (ventesima; + 7), che ha raggiunto i quarti. Bene anche la cinese Xinyu Wang (33; + 13), anche lei negli ottavi.

Brusca discesa, al contrario, per Dayana Yastremska (43; – 15), Eva Lys (59; – 20), Daria Kasatkina (62: – 19), Paula Badosa (65; – 39), Donna Vekic (95; – 23) e Anastasia Pavlyuchenkova (100; – 53).

La leader azzurra Jasmine Paolini resta all’ottavo posto. Alle sue spalle troviamo Elisabetta Cocciaretto (51; + 5), Lucia Bronzetti (110; – 3), Lucrezia Stefanini (140; – 1), Nuria Brancaccio (166; – 1) e Lisa Pigato (191; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Novak Djokovic (+ 1), 4 Alexander Zverev (- 1), 5 Lorenzo Musetti, 6 Alex de Minaur, 7 Taylor Fritz (+ 2), 8 Félix Auger-Aliassime, 9 Ben Shelton (- 2), 10 Alexander Bublik.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Elena Rybakina (+ 2), 4 Amanda Anisimova, 5 Coco Gauff (- 2), 6 Jessica Pegula, 7 Mirra Andreeva, 8 Jasmine Paolini, 9 Belinda Bencic (+ 1), 10 Elina Svitolina (+ 2).

